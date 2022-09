Aryan Khan est beau en jean à l’aéroport international de Mumbai ; les fans l’appellent “Idem Shah Rukh Khan” [Watch]

Khan aryen a récupéré son passeport et son cautionnement a également été annulé par le tribunal il y a quelques semaines. Et maintenant, Aryan a été repéré à l’aéroport international de Mumbai en train de s’envoler vers quelque part. Aryan Khan avait soumis son passeport devant le tribunal, tout comme la clause de sa libération sous caution dans l’affaire judiciaire de l’année dernière. Aryan avait été arrêté par la police après avoir perquisitionné une croisière qui aurait eu de la drogue à la fête. Il y a quelques semaines, le tribunal spécial du NDPS a autorisé Aryan à reprendre son passeport et a également annulé sa caution, payée par Juhi Chawla faute de preuves contre lui. Pour en revenir à l’apparition d’Aryan Khan à l’aéroport, les fans se souviennent de Shah Rukh Khan.

Aryan Khan rappelle aux fans de Shah Rukh Khan

Aryan Khan portait une veste en jean Balmain surdimensionnée qu’il a associée à un t-shirt noir et un pantalon cargo kaki. Il a complété son look avec des baskets blanches. Aryan Khan portait également un sac à dos sur son épaule alors qu’il entrait à l’intérieur. Et maintenant, les fans se souviennent de Shah Rukh Khan. Eh bien, c’est son père et les gènes sont assez forts, comme vous pouvez le voir. Shah Rukh Khan est également connu pour opter pour des vêtements décontractés lors de ses voyages. Les looks décontractés de SRK gagnent toujours le cœur des fans. Et il en va de même pour son fils. Découvrez le post et les commentaires ci-dessous:

Affaire de drogue Aryan Khan

L’année dernière, en octobre, Aryan Khan, le fils de Shah Rukh Khan et de Gaurav Khan, avait été arrêté dans une affaire de drogue par le NCB, Narcotics Control Bureau. Lui et certains de ses amis ont également été arrêtés. Et en mai de cette année, NCB avait soumis son rapport au tribunal qui ne mentionnait aucun des accusés présumés. Il a été déclaré plus tard qu’Aryan Khan et les autres avaient obtenu un bon net de NCB. Lorsque les avocats d’Aryan ont demandé la restitution du passeport, NCB ne s’y est pas non plus opposé. Environ un mois après l’arrestation d’Aryan Khan avait été extrêmement douloureux pour Shah Rukh et toute sa famille.