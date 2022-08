Aryan Khan calme son père Shah Rukh Khan alors qu’un fan tente de saisir la main de la superstar pour un selfie, les internautes disent “fils protecteur”

La superstar de Bollywood, Shah Rukh Khan, a été aperçue à l’aéroport de Mumbai dimanche soir avec ses fils AbRam et Aryan Khan. Comme d’habitude, les papas suivaient la star de Pathaan pour cliquer sur ses photos et ses vidéos. Aux côtés des caméramans, il y avait un fan qui essayait constamment de cliquer sur un selfie avec la superstar. Alors que SRK marchait nonchalamment avec ses fils vers sa voiture, de nulle part un fan s’est approché de l’acteur de Don avec un téléphone à la main pour cliquer sur un selfie. Le fan est allé de l’avant pour saisir la main de l’acteur pour une photo, à cause de laquelle le Shah Rukh Khan avait l’air un peu mal à l’aise et même vexé alors qu’il reculait d’un pas dans une réaction instantanée.

Le fils aîné de SRK, Aryan Khan, a alors pris le contrôle de la situation et a calmé son père en le faisant avancer en lui tenant la main.

Une vidéo du SRK marchant aux côtés de ses fils AbRam et Aryan au moment de cet incident a été partagée par le célèbre papa Viral Bhayani sur son compte Instagram.

Dès que la vidéo a été portée à la connaissance des internautes, ils ont félicité Aryan Khan pour avoir pris le contrôle de la situation et être un fils protecteur. “Aryan a tout mon cœur, il vient de contrôler srk”, a écrit un utilisateur d’Instagram. “J’adore la réaction d’Aryan”, a commenté un autre. “Fils est protecteur”, a commenté un autre utilisateur. “Regardez Aryan avec quelle grâce il a géré la situation maintenant qu’il protège son père”, a écrit un internaute.





Auparavant, en raison de sa colère, Shah Rukh Khan faisait face à une interdiction de cinq ans de la Mumbai Cricket Association pour avoir pénétré dans le stade Wankhede à Mumbai, après que l’acteur se soit lancé dans un débat obscène avec les responsables de la sécurité pour avoir prétendument mal géré sa fille Suhana Khan et ses amis. .

Côté travail, Shah Rukh Khan sera ensuite vu dans le prochain thriller du réalisateur Siddharth Anand, Pathaan, aux côtés de Deepika Padukone et John Abraham. Le film devrait sortir en salles le 25 janvier 2023.

Parallèlement à cela, il a également Jawaan du réalisateur Atlee aux côtés de Nayanthara, dont la sortie est prévue le 2 juin 2023, et Dunki de Rajkumar Hirani face à Taapsee Pannu.