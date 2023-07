Aryan Khan appelle papa Shah Rukh Khan Shawty lors d’un match de football ; voici comment la superstar a réagi [Watch Throwback Video]

Shah Rukh Khan fait d’immenses nouvelles pour Jawan. Bien que la grande sortie du 2023 août soit OMG 2 et Gadar 2, tout le buzz tourne autour de Shah Rukh Khan et Prabhas qui s’affrontent avec Salaar et Jawan au mois de septembre. L’acteur est devenu viral sur Twitter après le succès de Pathaan. On peut voir de nombreux clips inédits de lui des années 90 et 2000. Maintenant, un clip a été partagé sur les réseaux sociaux où l’on peut voir Shah Rukh Khan jouer au football avec Aryan Khan. D’autres enfants vedettes comme Shanaya Kapoor peuvent également être vus dans le clip. Jetez un oeil à la vidéo…

Une rare vidéo d’Aryan appelant SRK « Shawty » ? Je sens que je n’ai pas entendu Aryan parler après cet âge par u/katrinakaiffff dans BollyBlindsNGossip

Nous pouvons voir que Shah Rukh Khan joue au football à Londres. Il dit à son fils de donner au ballon le coup de pied le plus fort. Il le taquine également s’il a appris à tricher des Britanniques en plaisantant. On peut entendre Aryan Khan appeler son père comme Shawty. C’est un argot. Quelques internautes ont commenté à quel point il était si amical avec les enfants. Aryan Khan a l’air très bavard dans la vidéo.

Shah Rukh Khan et Aryan Khan ont fait l’actualité cette année avec le lancement des vestes de luxe D’Vayol. Ils sont au prix en lakhs. Shah Rukh Khan a modelé pour la nouvelle collection. Aryan Khan est déjà devenu entrepreneur. Il a également commencé à travailler sur le tournage de sa première série Web pour une plate-forme OTT de premier plan. L’émission parle de Stardom, et les rapports suggèrent que Ranbir Kapoor a tourné pour un camée pour le même. Aryan Khan n’a aucun intérêt à poursuivre une carrière d’acteur. Shah Rukh Khan a également expliqué la raison de la même chose.

Suhana Khan a déjà deux films dans sa cagnotte. On la verra dans l’adaptation de The Archies réalisée par Zoya Akhar pour Netflix. Le gamin star était à Sao Paulo, au Brésil, pour les promotions du même. Elle a aussi un film avec Sujoy Ghosh dans son minou. C’est un thriller d’action où Shah Rukh Khan et Suhana Khan se retrouveront.