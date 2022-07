Aryan Khan a massivement trollé pour avoir bu dans un club; Les fans de Shah Rukh Khan soutiennent, ‘Kya yeh bhi crime hai?’

La vidéo de fête d’Aryan Khan dans une boîte de nuit est devenue VIRALE. Le jeune garçon a été vu en train de boire en quelques secondes et de remettre son masque, ce qui lui a valu de nombreuses critiques en ligne. la vidéo devient virale, il s’est fait troller pour avoir fait la fête dans le club au milieu de son soulagement de NCB dans une affaire de drogue. Cependant, les fans de Shah Rukh Khan soutiennent fermement le garçon et posent des questions valables aux trolls. Pourquoi le jeune reçoit-il autant de haine pour avoir vécu sa vie comme n’importe quel jeune ?

Jetez un œil à la pêche à la traîne et au soutien que le garçon Khan reçoit pour sa vidéo à boire virale.

Aryan Khan retrouve donc son style de vie ostentatoire ! Juste au moment où l’argent et le pouvoir surpassent la loi et l’ordre, les accusés sont promus pour d’autres crimes ! @narcoticsbureau @dg_ncb un bon mot à cet accusé ne fera que faire plus de ravages !

Hommage aux efforts honnêtes de @swankhede_IRS pic.twitter.com/034EYfxJ7x

