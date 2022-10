Aryan Khan a l’air pimpant avec Suhana Khan lors du lancement du trophée de la Ligue internationale T20 à Dubaï, les photos deviennent virales

Les enfants de Shah Rukh Khan, Suhana Khan et Aryan Khan, ont été aperçus en train d’assister à la session inaugurale de la Ligue internationale T20 lundi à Dubaï. Aryan a posté les images de l’événement sur son Instagram et a même posé avec sa sœur Suhana du lieu.

Aryan a été repéré avec un look tout noir avec un T-shirt noir, une veste et un jean. Alors que Suhana a été aperçue portant une robe moulante bleue avec un sac à bandoulière blanc. Aryan a partagé les images avec la légende : “Quel superbe trophée ! Nous avons passé une excellente soirée lors de l’événement de révélation du trophée ILT20. Je souhaite à @ilt20official et @adkriders une fantastique saison inaugurale.”





Dès que Jr Khan a posté la photo, elle est devenue virale en un rien de temps. Un utilisateur a écrit “Mashallah”. Un autre utilisateur a écrit : “Ces frères et sœurs si élégants !” L’un des utilisateurs a écrit : “Ahhh aryan, j’ai tellement de chance d’avoir aimé ta photo en premier, tu ne sais pas que je suis le plus grand fan de toi.” Un internaute a écrit: “Pourquoi si beau.”

Suhana Khan fera bientôt ses débuts sur grand écran avec The Archies de Zoya Akhtar. Dans le film, Suhana sera vue avec la sœur cadette de Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, et le petit-fils d’Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan, Agastya Nanda. The Archies, le film Netflix très attendu du réalisateur Zoya Akhtar, a excité l’acteur Mihir Ahuja avec impatience. L’adaptation indienne, qui se déroule dans le contexte de la communauté anglo-indienne en Inde, est saluée comme une nouvelle tournure des années 1960 dans The Archies Comics. Mihir a récemment parlé de travailler avec Suhana Khan, Khushi Kapoor et Agastya Nanda.

Lorsqu’on lui a demandé s’il sentait l’air étoilé avec les starkids, il a dit à Hindustan Times, “Bilkul bhi nahin (pas du tout)!” « Nous avons tous fait des ateliers ensemble. Tout le monde est un acteur brillant sur le plateau et notre chimie était excellente même pendant l’atelier. “Je suis très honnête, c’est comme la façon dont je fais du masti avec chacune de mes co-stars. Quand nous tournions à Ooty, tout le monde s’amusait. Il n’y avait donc rien de tel. Parce que nous sommes tous des créateurs, des acteurs et des artistes. Ainsi, lorsque nous nous rencontrons, nous voulons juste créer quelque chose (avec notre métier) quel que soit le milieu dont nous venons, nous ne gardons pas ces choses à l’esprit. Nous sommes simplement heureux de travailler ensemble », a-t-il ajouté. Les Archies sortiront sur Netflix en 2023.