Aryaman, le fils de Bobby Deol, fête ses 20 ans, sa beauté fringante attire l’attention – Voir les photos | Nouvelles des gens

New Delhi: la superstar de Bollywood Bobby Deol a pris son compte Instagram et a souhaité un joyeux anniversaire à son fils Aryaman. Il a laissé tomber des photos à couper le souffle avec son fils qui ont accaparé la vedette de nombreux amis et fans de célébrités.

Twinkle Khanna, Seema Khan parmi tant d’autres ont souhaité à Aryaman d’avoir 20 ans aujourd’hui. Bobby Deol a sous-titré le message : Joyeux anniversaire mon ange ! #Béni

Le compte IG officiel d’Aryaman Deol est privé et il a déjà plusieurs pages de fans qui lui sont dédiées, tout cela grâce à son look fringant.

Le fils de Bobby Deol a étudié la gestion et maintenant tous les yeux sont rivés sur la grande pause Bollywood de ce beau beau gosse. Aryaman Deol a été aperçu pour la première fois à l’aéroport il y a quelques années et avait mis le feu à Internet. Le jeune homme de 17 ans a ensuite été vu en train d’accompagner son père en Thaïlande pour assister à la cérémonie de remise des prix IIFA 2018.

Dans l’une des interviews les plus anciennes de Bobby, il avait mentionné que les intérêts d’Aryaman se limitaient aux études et au cricket.

Bobby Deol a épousé Tanya Ahuja, une costumière en 1996. Le couple a deux enfants, Aryaman Deol et Dharam Deol.