ARVO 16_30 Hôtel / DL Atelier

Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

2000 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2023



Description textuelle fournie par les architectes. Le village de Maying, situé dans le district de Yanqing à Pékin, tire son nom du château de Maying. Le château de Maying a été construit pendant la période Jiajing de la dynastie Ming. Il a une forme rectangulaire et se caractérise par des murs de ville en pisé. Historiquement, il servait d’importante forteresse militaire et poste de poste. De nos jours, les éléments artificiels du château ont été effacés par le temps et ont perdu leur forme originale, ce qui rend difficile la reconnaissance de la forme carrée d’origine. Les murs en pisé ont subi le temps et sont devenus partie intégrante de l’environnement naturel, coexistant avec la forêt de saules qui pousse sur le site depuis plus de soixante-dix ans. Le village regorge de vieux maïs en train d’être séchés et l’ambiance d’un village typique du nord de la Chine enveloppe les sens. Plus au nord-ouest du village se trouve le parc national des zones humides de Yeyahu, ouvert à perte de vue, car il n’y a plus de bâtiments pour bloquer la vue.

© Yumeng Zhu

Le projet hôtelier ARVO 16h30 est situé dans le coin nord-ouest, à la limite du village de Maying, avec une route servant de seule barrière entre celui-ci et les montagnes et champs environnants. Cette fois, nous avons choisi de nous éloigner des éléments malicieux de nos créations précédentes, comme tenter de placer un vaisseau spatial dans la vallée ou peindre un cheval géant au sol. Au lieu de cela, nous nous sommes inspirés des châteaux Maying qui sont devenus partie intégrante de l’environnement naturel, en fusionnant plusieurs cours d’un village en un seul bâtiment – en construisant un château et en plantant des arbres sur tout son terrain, de sorte que l’extérieur s’intègre presque parfaitement dans le paysage. paysage villageois. Le bâtiment jaune clair harmonise profondément et délicatement le jaune moyen du maïs du village et le jaune terre du château en pisé, permettant au bâtiment de s’intégrer pleinement dans l’état de vie originel du village.

Lorsque nous sommes arrivés sur le site du projet, le soleil de 16 heures frappait uniformément le site du projet orienté au sud-est, tandis que le bosquet de saules au nord-ouest du site projetait une ombre qui fournissait de nombreux éléments romantiques au projet. C’est aussi pourquoi nous avons décidé de construire un long mur solide du côté ouest du site adjacent à la route du village, qui sert de « rideau » pour la projection de la lumière et de l’ombre. Dans la cour bien éclairée, la lumière du soleil tombe en cascade sur ces « rideaux » par zones dispersées, la lumière et l’ombre comme des étoiles scintillantes dispersées. L’atmosphère de l’hôtel dégage un charme langoureux et serein au sein d’une forêt d’ombre et de lumière.

Etant donné que le site est environ 2 mètres plus haut que la route du village, nous avons profité de ce niveau en soulevant du sol le mur continu. Ce mur a été positionné au niveau du site, bien au-dessus de la route du village, utilisant la différence de hauteur entre le site et la route du village pour créer un espace intermédiaire de la taille d’une personne. Cet espace intermédiaire sert d’entrée principale à l’hôtel. Ce mur surélevé crée une transition naturelle entre l’intérieur de l’hôtel et ses environs. Les clients se promèneront dans les bois, passant du cadre naturel à la cour, puis monteront le long de la rampe pour arriver au hall de l’hôtel.

La disposition spatiale globale de l’hôtel est imbriquée et fermée, comprenant trois sections distinctes : la zone d’accueil de l’entrée, la zone des chambres d’hôtel et la zone des activités de soutien. Au niveau de la réception d’entrée, les espaces fonctionnels tels que le hall de l’hôtel et les zones de repos alternent avec des cours le long du long mur sur le même axe. L’application cohérente du même type de finitions pour les murs intérieurs et extérieurs, ainsi que la présence de portes vitrées surdimensionnées, de sorte que les espaces intérieurs et la cour paysagère couche par couche, brouillant les frontières entre l’intérieur et l’extérieur. Les gens y marchent, coulant dans l’espace continu.

Le deuxième étage du hall de l’hôtel dispose d’une terrasse extérieure offrant une vue panoramique sur le bosquet de saules à l’ouest et sur le parc national des zones humides de Yeyahu, offrant une vue imprenable sur la verdure luxuriante. La cour paysagée agit comme une extension du paysage rural, avec une fenêtre carrée dans le long mur qui encadre de la même manière le coucher de soleil pittoresque et les branches des arbres. En fonction du nombre variable de clients, les chambres de l’hôtel sont classées en chambres standard, suites et chambres de style cour. La présence de cours et de sentiers sinueux permet un aménagement où les groupes de chambres d’hôtel sont relativement indépendants mais pas trop dispersés.

Chaque chambre d’hôtel dispose de son propre bain à remous et d’un patio privés, établissant un équilibre harmonieux entre ouverture et tranquillité. Vous pourrez profiter d’une vue sur le paysage environnant tout en garantissant votre intimité pour vous reposer. Parallèlement, un mobilier sur mesure a été conçu pour chaque chambre d’hôtel, associant harmonieusement l’acier et le bois. La forme flottante du mobilier qui équilibre le poids des matériaux et des couleurs, tout en conservant l’esthétique globale du bâtiment. La chambre standard est aménagée avec une grande et une petite cour. À l’intérieur, la petite cour d’environ 3 mètres carrés sépare les toilettes de la chambre, tandis que des baies vitrées permettent aux clients d’apercevoir les bégonias à quatre heures du matin. Au fond de la pièce se trouve la plus grande cour, dotée d’un bain à remous et d’arbres qui divisent la cour. Les feuilles descendaient doucement sur l’eau, créant des ondulations tranquilles.

Les chambres d’hôtel avec salle de bains privative sont réparties sur trois étages de loft reliés par un escalier tournant. Le premier étage est le salon, qui est relié à la cour privée exclusive et mène aux espaces publics de l’hôtel ; le niveau le plus élevé dispose d’un bain à remous donnant sur une fenêtre ressemblant à un petit bateau à flot, son fond étant le plafond incurvé de la chambre à l’étage intermédiaire. La chambre et le bain à remous partagent une fenêtre verticale. À l’extrémité de l’hôtel, des chambres sur cour sont idéales pour les familles ou les petits groupes. Deux à trois chambres partagent une cour, où un bain à remous privé et des plantes luxuriantes créent un point focal de la vue depuis les fenêtres, ainsi qu’un espace de rassemblement pour les invités.

Afin de renforcer la vitalité des expériences de vie rurale, nous avons intégré une gamme d’activités publiques dans l’hôtel, entrecoupées de restaurants, de piscines, d’aires de barbecue, d’aires de camping, de lieux de cérémonie en plein air et d’autres espaces de soutien. Le restaurant est situé dans une zone séparée au nord de l’hôtel principal. Il est séparé des chambres d’hôtel par une piscine, une cour en contrebas, plusieurs marches et une route de village. Le bâtiment en forme de U relie le restaurant à la salle de loisirs, entourant un bassin peu profond doté de miroirs. À l’extrémité, un escalier en colimaçon en métal se reflétait dans la piscine peu profonde. Si la maison en brique représente le quotidien de la vie rurale, les formes géométriques pures et uniformes, ainsi que les teintes jaunâtres, indiquent en quoi ce bâtiment se distingue des autres habitations vernaculaires. Si séjourner dans des hôtels ruraux constitue une évasion régulière de la vie urbaine, alors le « parc à thème de campagne » ajoute ainsi plus de conscience et de perception à l’acte d’hébergement, est une version à la mode de l’hébergement qui est exagérée.

Le client a un jour exprimé le désir de créer un hôtel célèbre sur les réseaux sociaux. Nous pensons qu’au milieu des diverses approches de conception quotidiennes et non conventionnelles, seule la lumière du soleil à 16h30 relie systématiquement les besoins banals des clients à leurs aspirations et à leurs rêves. Cette lumière n’est pas seulement le meilleur filtre pour prendre des photos, mais elle détient également le potentiel magique nécessaire pour faire de l’hôtel une sensation sur les réseaux sociaux. L’hôtel ARVO 16:30 est un château qui capture la lumière et la verdure.