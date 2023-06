Arvind Kejriwal voulait que Navjot Sidhu dirige le Pendjab, déclare sa femme Navjot Kaur

L’épouse du chef du Congrès Navjot Singh Sidhu, Navjot Kaur, a déclaré aujourd’hui que son mari « avait offert » le fauteuil du ministre en chef à Bhagwant Mann, affirmant qu’Arvind Kejriwal voulait autrefois que l’ancien joueur de cricket dirige le Pendjab mais qu’il avait choisi de ne pas trahir son parti.

Ses affirmations sont intervenues dans le contexte d’une guerre des mots entre Bhagwant Mann et Navjot Sidhu.

Dans une série de tweets, Mme Kaur a déclaré : « CM, Bhagwant Mann ; permettez-moi aujourd’hui d’ouvrir un secret caché de votre chasse au trésor. Vous devez savoir que la chaise très honorable que vous occupez vous a été offerte par votre grand frère, M. Navjot Sidhu. Votre propre chef le plus ancien avait souhaité que Navjot dirige le Pendjab « .

Elle a affirmé que l’organisateur national du PAA et le ministre en chef de Delhi, Kejriwal, avaient approché Sidhu par divers canaux pour diriger l’État.

Le Pendjab s’est rendu aux urnes en février 2022 et après la victoire écrasante de l’AAP, Bhagwant Mann est devenu le ministre en chef.

« M. Kejriwal l’a approché par divers canaux pour qu’il dirige le Pendjab en connaissant sa passion pour notre État. Tout simplement parce qu’il ne voulait pas trahir son parti et pensait que deux personnes fortes pourraient s’affronter lorsqu’il s’agirait de stratégie pour élever le Pendjab, il a donné vous une chance », a déclaré Mme Kaur.

Elle a ajouté que la seule préoccupation de Navjot Sidhu était le bien-être du Pendjab et qu’il avait tout sacrifié pour cela. « Vous marchez sur le chemin de la VÉRITÉ et il vous soutiendra, mais dès que vous déviez, il vous cible à gauche et à droite. L’État doré du Pendjab est son rêve et il le vit 24 heures sur 24 », a-t-elle déclaré dans un autre tweet.

Bhagwant Mann avait attaqué dimanche des partis d’opposition pour leur rassemblement à Jalandhar en soutien au rédacteur en chef d’un quotidien punjabi placé sous surveillance de vigilance.

Réagissant à cela, Navjot Sidhu avait déclaré: « Ceux qui font de la démocratie un système de vigilance à la demande de Delhi, ceux qui dirigent le Pendjab comme des pions avec télécommande » se livraient désormais à des conférences morales.

Le 1er juin, plusieurs dirigeants transcendant les lignes de parti s’étaient réunis au bureau du journal punjabi ‘Ajit’ à Jalandhar pour se rallier derrière son rédacteur en chef Barjinder Singh Hamdard qui est sous le scanner du bureau de vigilance pour une utilisation abusive présumée de fonds dans la construction de Mémorial Jang-E-Azadi de Rs 315 crore à Jalandhar.



(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)