Arvind Kejriwal cherche à rencontrer Rahul Gandhi au milieu d’une bataille avec le centre

Arvind Kejriwal a déclaré aujourd’hui qu’il avait demandé une réunion avec Rahul Gandhi et le chef du Congrès Mallikarjun Kharge pour solliciter le soutien du parti au parlement sur le décret exécutif du Centre sur le contrôle des bureaucrates de Delhi.

« J’ai cherché du temps ce matin pour rencontrer le président du Congrès Kharge ji et Rahul Gandhi ji afin d’obtenir le soutien du Congrès au Parlement contre l’ordonnance antidémocratique et inconstitutionnelle adoptée par le gouvernement du BJP et également pour discuter de l’assaut général contre la structure fédérale et la situation politique actuelle », a déclaré le Delhi. Le ministre en chef a tweeté.

Le chef du parti Aam Aadmi (AAP) a rencontré les dirigeants de divers partis d’opposition pour obtenir suffisamment de soutien pour tenter de faire échouer le projet de loi du Centre sur le contrôle des bureaucrates de Delhi à Rajya Sabha.

Le gouvernement prévoit de présenter un projet de loi lors de la session de la mousson du Parlement pour remplacer l’ordonnance adoptée la semaine dernière pour annuler une récente ordonnance de la Cour suprême selon laquelle le gouvernement élu à Delhi, et non le Centre, contrôle le transfert et les nominations des bureaucrates.

L’ordonnance du Centre a créé une Autorité de la fonction publique de la capitale nationale chargée de décider des affectations et des mutations des bureaucrates en poste à Delhi. Il comprend le ministre en chef, le secrétaire en chef et le secrétaire principal de l’intérieur en tant que membres, mais l’arbitre final est le lieutenant-gouverneur, qui rend compte au centre.

M. Kejriwal, en mission à l’échelle nationale pour solliciter un soutien pour sa lutte contre le Centre, a rencontré le ministre en chef du Bengale Mamata Banerjee, le chef du NCP Sharad Pawar et le chef du Shiv Sena (UBT) Uddhav Thackeray.

Plusieurs partis se sont prononcés en faveur de l’AAP, accusant le BJP au pouvoir au Centre d’essayer de renverser la constitution et de mettre en danger la démocratie.

Le Congrès a cependant déclaré qu’il consulterait ses dirigeants régionaux sur l’opportunité de soutenir l’AAP, qui est son rival dans des États comme Delhi et le Bengale, et l’a contesté lors des élections au Gujarat.

La sensibilisation de M. Kejriwal au Congrès marque un tournant important dans les efforts en cours pour forger l’unité entre les partis d’opposition contre le BJP avant les élections nationales de 2024.