New Delhi:

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a accusé aujourd’hui le parti Bharatiya Janata (BJP) d’avoir tenté « d’acheter » sept députés du parti Aam Aadmi (AAP) avec une offre de Rs 25 crore chacun dans le but de déstabiliser son gouvernement dans la capitale nationale.

M. Kejriwal a affirmé que le BJP avait engagé des pourparlers avec les législateurs de l’AAP et aurait menacé d’arrestation imminente le ministre en chef de Delhi dans le cadre de l’affaire de la politique de l’alcool à Delhi. La conversation présumée impliquait un sinistre plan visant à renverser le gouvernement AAP à Delhi.

Dans une longue publication sur les réseaux sociaux, le ministre en chef de Delhi a affirmé : « Récemment, ils [BJP] a contacté 7 de nos députés de Delhi et leur a déclaré : « Nous arrêterons Kejriwal après quelques jours. Après cela, nous briserons les députés. Des discussions ont eu lieu avec 21 députés. Parler aux autres aussi. Après cela, nous renverserons le gouvernement du parti Aam Aadmi à Delhi. Vous pouvez aussi venir. Donnera Rs 25 crore et contestera les élections sur le ticket BJP.'”

-Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 27 janvier 2024