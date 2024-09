Arundhati Roy va publier ses premiers mémoires | Arundhati Roy

L’auteure indienne Arundhati Roy, lauréate du prix Booker, publiera ses premiers mémoires en septembre prochain.

Dans le livre intitulé Mother Mary Comes to Me, Roy revient sur sa relation complexe avec sa mère et sur sa vie depuis son enfance jusqu’à aujourd’hui, après avoir déménagé du Kerala à Delhi. « Le cœur brisé » par la mort de sa mère Mary en septembre 2022, et « plus qu’un peu honteuse » de l’intensité de sa réaction, Roy a commencé à écrire ses mémoires, a déclaré Hamish Hamilton, éditeur de Penguin Publishing, « pour donner un sens à ses sentiments à l’égard de la mère qu’elle a fuie à 18 ans ».

« J’ai écrit ce livre toute ma vie », a déclaré Roy. « Peut-être qu’une mère comme la mienne méritait d’avoir comme fille un écrivain comme moi. De même, peut-être qu’un écrivain comme moi méritait une mère comme elle. Encore plus qu’une fille qui pleure la disparition de sa mère, je la pleure en tant qu’écrivain qui a perdu son sujet le plus passionnant ».

Roy a remporté le prix Booker en 1997 pour son premier roman, The God of Small Things. Son deuxième roman, The Ministry of Utmost Happiness, a été publié en 2017 et a été sélectionné pour le Booker. Elle a également écrit plusieurs ouvrages de non-fiction, dont The Architecture of Modern Empire, My Seditious Heart et Azadi.

En juin, Roy a été annoncé comme lauréat du prix PEN Pinter, décerné chaque année à un écrivain qui, selon les mots du regretté dramaturge Harold Pinter, porte un regard « inébranlable et inébranlable » sur le monde. Cette annonce a été faite deux semaines après que les autorités indiennes ont autorisé la poursuite de l’écrivaine pour des propos qu’elle avait tenus sur le Cachemire il y a 14 ans.

Le 14 juin, le plus haut responsable de Delhi a autorisé les poursuites contre l’écrivain en vertu des lois antiterroristes strictes de l’Inde, en raison d’un commentaire de Roy lors d’un événement en 2010 selon lequel la région contestée du Cachemire n’avait jamais fait partie intégrante de l’Inde. Des centaines d’universitaires, d’activistes et de journalistes indiens ont signé une lettre ouverte appelant le gouvernement à revenir sur cette décision.

Les mémoires d’Arundhati Roy seront publiés le 4 septembre 2025. « Quel livre étonnant – un triomphe pour les mémoires, combinant de manière magique tous les nombreux éléments de la vie et de l’écriture d’Arundhati Roy », a déclaré Simon Prosser, directeur de publication chez Hamish Hamilton. « Captivant, radieux et révélateur, il est aussi radicalement honnête, souvent drôle et profondément émouvant. Arundhati est une merveille et une source d’inspiration – tout comme ce livre. »