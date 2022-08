Arunachal Kick Boxer Yora Tade succombe à une blessure subie lors d’un combat à Chennai

Prendre un coup de pied sur la tête lors de la finale du championnat national senior de kickboxing à Chennai s’est avéré fatal pour Yora Tade, 24 ans, de l’Arunachal Pradesh.

Le kickboxeur de 24 ans de l’Arunachal Pradesh est décédé mardi alors qu’il suivait un traitement à l’hôpital général gouvernemental Rajiv Gandhi.

Tade a subi une grave lésion cérébrale lors d’un combat lors du championnat national de kickboxing Wako India Seniors and Masters à Chennai, dans le Tamil Nadu, lundi. Selon les rapports, l’état de Tade était critique et a subi une opération au cerveau et s’est battu pour sa vie.

Le corps de Tade sera ramené à Itanagar une fois les formalités nécessaires, y compris l’autopsie, accomplies. Il est le fils de Yora Talik et Yora Tate, du village de Chimpu.

Le secrétaire aux sports d’Arunachal, à la demande du ministre en chef, coordonne avec le gouvernement du Tamil Nadu, le ministère des sports et de la jeunesse de l’union et le ministère de l’aviation civile pour ramener le corps.

LT. Yora Tade était également une ceinture noire 1er Dan en karaté qui pratiquait son karaté à la Marik Academy située à Chimpu.

Plusieurs personnalités éminentes, dont le ministre en chef Pema Khandu et la ministre des Sports Mama Natung, ont exprimé leur choc et ont exprimé leurs condoléances pour sa disparition.

« Surpris d’apprendre que notre brillant Kickboxer Yora Tade est parti pour sa demeure céleste », a déclaré Khandu dans un tweet mardi.

Khandu a ajouté : « Trop tôt pour nous quitter, cher Tade ! Pas de mots pour exprimer mon chagrin. Tu seras à jamais dans nos coeurs. Condoléances à la famille endeuillée, amis et admirateurs. Puisse votre voyage vers la demeure ultime être paisible.

La ministre des Sports, de l’Environnement et des Forêts, Mama Natung, a également exprimé sa tristesse face au décès d’un boxeur prometteur.

“Je suis extrêmement choqué et triste d’apprendre la disparition soudaine de feu Yura Tade ; un jeune boxeur prometteur de notre État », a déclaré Natung dans un message.

« C’est une grande perte pour la Fraternité Sportive de notre Etat. Mes plus sincères condoléances à la famille endeuillée. Que son âme repose en paix », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, l’Association olympique d’Arunachal (AOA), l’Association de kickboxing d’Arunachal (KAA) et la fraternité sportive de l’État ont exprimé leur choc et leur chagrin face à la disparition tragique de Tade.

“La mort de Tade est très malheureuse et une grande perte pour Arunachal”, a déclaré le secrétaire général de l’AOA, Bamang Tago, et a présenté ses plus sincères condoléances à la famille endeuillée.

Le président de la KAA, Bulang Marik, a également qualifié la disparition de Tade de tragique et malheureuse. Il a dit que, malgré les meilleurs efforts des médecins, Tade n’a pas pu être sauvé. Marik a transmis ses sincères condoléances à la famille endeuillée.

Suresh Babu, président d’une association de kickboxing à Kolathur, a déposé une plainte auprès de la police. La police enquête.

