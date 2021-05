Arun Lal Jat et Arvind Singh remportent le quota olympique en double de couple léger

Les rameurs indiens Arjun Lal Jat et Arvind Singh se sont qualifiés pour les Jeux olympiques en double de couple poids léger hommes après avoir terminé deuxième de la dernière course de la régate de qualification continentale Asie / Océanie à Tokyo vendredi. Un autre Indien, Jakar Khan, a terminé quatrième de la finale des skiffs en simple messieurs qui offre cinq quotas olympiques, mais il a raté le match car un pays n’obtient qu’une seule place de qualification pour cette régate.

Les trois premiers se qualifient pour les Jeux olympiques dans l’épreuve des doubles de couple légers masculins. « Un pays ne peut se qualifier que sur un seul bateau de cette régate et comme Arjun Lal Jat et Arvind Singh ont terminé deuxièmes en couple de couple léger masculin, ils se qualifieront », a déclaré le président de la Fédération indienne d’aviron Rajlaxmi Singh Deo.

«Jakar Khan a terminé quatrième en couple masculin et malheureusement, il ne se qualifiera pas pour les Jeux olympiques. Arjun Lal et Arvind Singh étaient mieux placés car ils étaient deuxièmes « , a-t-elle ajouté. Arjun Lal et Arvind seront les seuls rameurs indiens aux Jeux de Tokyo qui s’ouvriront le 23 juillet car le pays ne participera pas aux autres qualifications olympiques en raison du COVID- 19 pandémie.

«Il y a un autre qualificatif olympique en Italie mais nous n’envoyons personne à cause de la situation du COVID-19. Ce sera donc notre seule participation aux Jeux olympiques « , a déclaré Deo, faisant référence à la deuxième vague meurtrière dans le pays qui a conduit plusieurs pays à interdire les vols en provenance de l’Inde. Une équipe indienne de 14 membres a participé à l’événement organisé au Voie navigable de la forêt maritime sur la baie de Tokyo.

«Un rythme régulier tout au long du parcours de 2000 m a été la clé du succès. L’équipe indienne, en fait, a parcouru les 500 derniers mètres du parcours de 2000 mètres plus rapidement que les vainqueurs éventuels. C’était une bonne performance », a déclaré un responsable de la Fédération indienne d’aviron (RFI) à l’IANS.

L’Ouzbékistan a terminé troisième tandis que l’Indonésie a remporté la quatrième place. Hong Kong a terminé cinquième et le Kazakhstan sixième. Les trois meilleures équipes ont remporté des places de quota olympique.

Étant donné que Jakar Khan avait réalisé un bon chrono lors de son tour préliminaire de jeudi de couple masculin, il a également de bonnes chances de remporter une place de quota olympique, a déclaré le responsable de RFI. Les demi-finales et la finale sont prévues vendredi.

Toutes les équipes participantes devaient suivre des protocoles stricts de Covid-19. Un membre du personnel de soutien du Sri Lanka a été testé positif pour le virus, mais les rapports de tous les autres entraîneurs et athlètes étaient négatifs. « Les rameurs ont été testés mercredi et à nouveau jeudi pour Covid-19 pour assurer la sécurité des concurrents », a déclaré le responsable de l’équipe indienne.

Plus de 75 athlètes de pays asiatiques participent au tournoi de qualification olympique.

(Avec les contributions des agences)

