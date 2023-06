Arukah Institute of Healing reçoit une subvention pour aider à prévenir le suicide chez les premiers intervenants – Shaw Local

L’Arukah Institute of Healing, en partenariat avec les départements de police du Pérou et de Princeton, a reçu la subvention Suicide Prevention First Responders par l’intermédiaire du Département des services sociaux de l’Illinois.

Le but de la subvention est d’améliorer le bien-être et de réduire le risque de suicide pour les premiers intervenants et les membres de leur famille dans les comtés de Bureau, Putnam, Marshall et La Salle en offrant une formation de soutien par les pairs, une formation sur les moyens létaux, des campagnes de lutte contre la stigmatisation et des services de travail social. .

Le personnel d’Arukah ainsi que le chef de la police péruvienne Sarah Raymond et le chef de la police de Princeton Tom Kammerer superviseront la subvention.

« C’est un honneur de pouvoir offrir ces services aux premiers intervenants », a déclaré Sarah Scruggs, directrice générale d’Arukah. «Ils sont continuellement en première ligne d’un travail traumatisant. Un traumatisme ne « s’en va pas simplement » et ce n’est pas un signe de faiblesse lorsqu’il affecte quelqu’un de manière négative.

Scruggs a ajouté qu’Arukah comprend l’impact des traumatismes et que les premiers intervenants et leurs familles sont souvent négligés.

« J’ai perdu des amis et des collègues par suicide au cours de ma carrière de plus de 29 ans », a déclaré Kammerer. « Si nous pouvons réduire la stigmatisation et prévenir d’autres traumatismes liés à notre emploi, alors cet effort sera considéré comme un succès. Je suis honoré d’être impliqué dans cette subvention et j’apprécie grandement le partenariat que nous avons développé avec Arukah.

Raymond a déclaré que cette opportunité est passionnante pour les communautés locales et que briser la stigmatisation entourant les traumatismes et le suicide a toujours été un défi.

« Ce programme leur donnera à tous la possibilité de rechercher les services dont ils ont besoin sans être stigmatisés », a déclaré Raymond. « Cela permettra aux soins et aux programmes vitaux nécessaires à tous les premiers intervenants d’améliorer non seulement leur carrière, mais aussi leur vie à la maison. »

Institut de guérison d’Arukah

L’émission s’intitulera Vigilant : Protéger ceux qui nous protègent.

Arukah engagera les services du formateur certifié ILETSB et premier intervenant à la retraite, Dan Roach. Roach formera des pairs aidants de la police de la région, des pompiers, des SMU et des points de réponse de la sécurité publique pour reconnaître et traiter les signes de stress chez les pairs.

Le réseau de soutien par les pairs permettra aux premiers intervenants de contacter quelqu’un pour obtenir de l’aide, de manière anonyme ou non, à tout moment de la journée. Les pairs aidants formés peuvent aider leurs pairs en temps de crise en désamorçant la situation et en les mettant en contact avec les ressources appropriées.

Un numéro de téléphone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sera établi pour fournir un accès aux services aux personnes couvertes par la subvention. Arukah embauchera également des conseillers professionnels ayant une expérience de travail avec les premiers intervenants et leurs familles.

Pour lutter contre la stigmatisation, Arukah lancera également des campagnes anti-stigmatisation pour encourager les premiers intervenants et leurs familles à tendre la main.

Un autre élément de cette subvention impliquera le Cornerstone Retreat Center, situé dans le comté rural de Henry, où les premiers intervenants et leurs familles peuvent visiter un cadre extérieur, isolé du public, pour décompresser et parler avec des pairs aidants formés.

Tous les services offerts chez Cornerstone sont confidentiels et accessibles aux employés actifs et retraités.

Pour plus d’informations sur la subvention ou les services qui seront fournis, contactez Arukah Institute of Healing au 815-872-2943.