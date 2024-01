Artyzen Hotel Singapour / ONG&ONG

© Fabien Ong

+ 18

© Fabien Ong

Artyzen Singapore est un point culminant du passé et du présent, de l’international et du local, des immeubles de faible hauteur et des immeubles de grande hauteur – où la sagesse traditionnelle en architecture est réinterprétée pour une nouvelle structure. Inspiré par la culture, les couleurs et les saveurs de Singapour, Artyzen Singapore est un hôtel de style de vie moderne pour les voyageurs de luxe. Conçu comme une oasis dans la ville, Artyzen Singapore offre une expérience profondément ancrée dans les références à la culture et à l’architecture de Singapour, à son climat tropical et à sa verdure luxuriante. Il est situé le long de Cuscaden Road, au cœur de la ville, à quelques pas de la zone commerçante animée d’Orchard Road, des principales ambassades et à quelques minutes des jardins botaniques de Singapour, le premier site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO dans la cité-État.

© Fabien Ong

Élévation

© Fabien Ong

Ce monument patrimonial emblématique était autrefois un vaste manoir avec jardin tropical nommé « Villa Marie » par l’arrière-petit-fils du célèbre philanthrope de Singapour, feu M. Tan Tock Seng. Construit dans les années 1940, il a longtemps été abandonné dans son état d’origine, tandis que les zones environnantes se développaient avec des structures de grande hauteur. Le contraste entre les proportions charmantes de la Villa Marie et son environnement moderne ne pourrait être plus évident. La structure de faible hauteur, l’échelle intime, les espaces de transition entre les espaces intérieurs et extérieurs, les intérieurs complétés par d’élégantes arches hautes, l’utilisation de matériaux chaleureux et, surtout, la verdure luxuriante dans la cour ont tous inspiré le design de l’hôtel.

© Fabien Ong

Embrassant ce passé unique, le volume du bâtiment est conçu comme des villas empilées verticalement, chacune avec son jardin étant une extension du paysage. Empilées verticalement, ces « villas célestes » créent une architecture unique profondément ancrée dans la luxuriance tropicale de Singapour. Les éléments architecturaux, tels que les hauts plafonds, les vérandas, les jardins luxuriants, les arches et les tuiles en terre cuite, sont réinterprétés dans la nouvelle structure. Ce référencement relie non seulement l’architecture à son contexte unique, mais redécouvre également la sagesse des réponses climatiques du passé, qui est toujours très pertinente aujourd’hui.

© Fabien Ong

© Fabien Ong

L’hôtel comprend cinq parties principales. Les jardins aériens de volumes de 2 et 3 étages sont empilés sur des étages alternés, créant un jeu intéressant sur la façade.

1er/2ème étage réception et salon,

Bureau à l’arrière de la maison au 3ème étage,

4ème/5ème commodités hôtelières,

8e au 20e chambres et commodités sur le toit.

En pénétrant dans l’espace hôtelier, la verticalité de l’espace est explorée. Les principaux espaces communs des 4e et 5e étages sont décalés et connectés spatialement. Cet espace surélevé est entouré de verdure luxuriante, créant un espace de jardin exclusif pour les visiteurs. Associés à des jardinières de haut niveau avec des paysages doux et drapés, vous ferez l’expérience de la transition profonde d’un paysage urbain animé à une oasis luxuriante. Fini avec un plafond en miroir reflétant la verdure en dessous, on pourrait faire l’expérience d’un espace de jardin ouvert sur le ciel.

© Fabien Ong

© Fabien Ong

À partir du 8ème étage, les multiples jardins aériens sont reliés aux chambres adjacentes, permettant aux clients de sortir de leur balcon et de se plonger directement dans un jardin tropical. Au niveau du toit-terrasse, l’espace commun surélevé capture la dualité du paysage urbain de Singapour. D’un côté se trouve la scène dynamique de la zone commerçante d’Orchard Road. De l’autre côté se trouve la sérénité du quartier peu élevé de Nassim Hill. Une piscine pour la nage en longueur est légèrement en porte-à-faux par rapport à la masse du bâtiment, servant de point focal où l’on peut apprécier ces scènes urbaines contrastées.

© Fabien Ong

Élévation

L’hôtel est conçu avec une fenestration du bâtiment orientée pour éviter les directions est et ouest, minimisant ainsi la chaleur et l’éblouissement solaire. Les terrasses aériennes permettent la porosité, permettant une ventilation naturelle de la majeure partie du bâtiment. Sur l’enceinte de la façade, des panneaux en fonte d’aluminium sont revêtus sur les côtés est et ouest de la structure du bâtiment. Ces panneaux légèrement concaves sont conçus pour fournir une enveloppe à double peau, réduisant ainsi le gain de chaleur solaire. Sur la façade, les balcons des chambres sont bordés de grillages en acier. Rappelant les moustiquaires de fenêtre de la typologie traditionnelle des shophouses, ces écrans servent à la fois de dispositifs d’ombrage et assurent l’intimité des occupants.