Arturo Vidal a fait ses débuts pour l’Athletico Paranaense dimanche. Buda Mendes/Getty Images

Lors de ses débuts avec l’Athletico Paranaense de la ligue brésilienne dimanche, le milieu de terrain chilien Arturo Vidal a critiqué son ancien entraîneur Jorge Sampaoli pour son manque de temps de jeu.

« Je suis très heureux de jouer » dit l’homme de 36 ans, qui a remplacé Vitor Bueno à la 17e minute. « J’étais toujours prêt à jouer, c’est juste que je me suis retrouvé coincé avec un entraîneur perdant qui ne savait pas apprécier ses joueurs. »

Athletico a battu Bahía, 2-0, sur des buts de Vitor Roque et Erick.

Vidal a été signé par Flamengo la saison dernière avec de grandes attentes de ses performances passées avec l’Inter Milan, la Juventus, le Bayern Munich et Barcelone.

Mais il a passé peu de temps sur le terrain, bien qu’il ait remporté la Copa Libertadores et la Coupe du Brésil lors de sa première saison et la semaine dernière, Flamengo a mis fin à son contrat cinq mois plus tôt. Il a disputé 21 matchs, marqué deux buts et fait quatre passes décisives pour le club basé à Rio de Janeiro.

« Tout cela est du passé maintenant, je suis heureux maintenant et j’espère être titulaire dans les prochains matchs et montrer tout ce que j’ai fait au cours de ma carrière, c’est-à-dire être un gagnant. »

Vidal a remporté deux Copa Americas avec le Chili ainsi que plusieurs titres en Italie, en Allemagne et en Espagne.