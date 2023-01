Artur Smolyaninov, acteur russe, dit qu’il se battrait pour l’Ukraine

L’acteur russe Artur Smolyaninov était la vedette de l’un des films préférés du président Vladimir Poutine, à propos d’une unité soviétique faisant un ultime combat contre les insurgés afghans. Maintenant, il est classé comme “agent étranger” et fait l’objet d’une enquête criminelle.

Smolyaninov était le héros de “Devyataya Rota” (La 9e compagnie), un long métrage russe sorti en 2005. Il interprétait le rôle du dernier soldat debout lors d’une bataille en Afghanistan, occupée par les forces soviétiques pendant une décennie. Il a souvent été décrit comme le Rambo russe, un clin d’œil aux films d’action américains avec Sylvester Stallone.

Beaucoup a changé depuis. Smolyaninov est en exil et, dans une récente interview, il a déclaré qu’il était prêt à se battre aux côtés de l’Ukraine et à tuer des soldats russes. Il a déclaré à Novaya Gazeta la semaine dernière : “Je ne ressens rien d’autre que de la haine envers les gens de l’autre côté (russe) de la ligne de front. Et si j’étais là sur le terrain, il n’y aurait aucune pitié.”

Il a dit qu’un ancien collègue était parti combattre du côté russe. “Est-ce que je lui tirerais dessus ? Sans aucun doute ! Est-ce que je garde ouvertes mes options pour aller combattre pour l’Ukraine ? Absolument ! C’est la seule façon pour moi. Et si je devais aller dans cette guerre, je ne me battrais que pour l’Ukraine.”

Quelques jours plus tard, le ministère russe de la Justice a classé l’acteur comme agent étranger.

Alexander Bastrykin, le chef de la commission d’enquête russe, a également ordonné l’ouverture d’une affaire pénale contre Smolyaninov.

Smolyaninov a été très critique à l’égard de la campagne en Ukraine. Il a récemment enregistré une chanson de l’ère soviétique – Temnaya Noch (Dark Night) – avec des paroles retravaillées.

Il comprenait les lignes: “Regardez, occupant, Comment les maternités sont sans électricité, Comment les enfants sont assis dans des abris. Et comment les livres sont noyés. La nuit russe A atteint les écoles et les hôpitaux.”

Un autre verset fait référence à “un bunker, où se cache un Führer, et un petit cuisinier chauve, nourrit le Führer à la cuillère”. Le cuisinier était une référence à Yevgeny Prigozhin, qui dirige la société militaire privée Wagner et a remporté des contrats de restauration avec le Kremlin.

Lorsqu’il s’est prononcé pour la première fois contre la guerre l’été dernier, Smolyaninov, qui était à l’époque en Russie, a déclaré à un intervieweur que c’était “une catastrophe, tout s’est effondré : cendres, fumée, puanteur, larmes”.

En octobre dernier, un tribunal de district de Moscou a infligé une amende de 30 000 roubles (430 dollars américains) à Smolyaninov pour avoir discrédité les forces armées russes. Ce même mois, il a quitté la Russie et on pense qu’il se trouve actuellement en Lettonie.

Smolyaninov a raconté comment il avait traversé la frontière russe en Norvège. “J’ai traversé la frontière à pied… Vous marchez juste 30 mètres et il y a des gens complètement différents devant vous. Ils sont si doux. Même le regard est différent.”

Le film “Devyataya Rota” était si populaire que Poutine a accueilli les acteurs et l’équipe, y compris Smolyaninov, dans sa résidence à l’extérieur de Moscou en novembre 2005, où il a organisé une projection spéciale du film.

Le Kremlin a déclaré qu’après avoir vu le film, Poutine s’était entretenu avec le réalisateur Fiodor Bondartchouk et les principaux acteurs, dont Smolyaninov.

L’agence de presse d’État russe RIA Novosti a rapporté à l’époque que Poutine avait déclaré que le film “prend l’âme, vous vous immergez dans le film”.

“Le film est très fort, une chose tellement sérieuse sur la guerre et les gens qui se sont retrouvés dans des conditions extrêmes dans cette guerre et se sont montrés très dignes”, a déclaré Poutine à l’époque.

Le ministère russe de la Justice en a ajouté plusieurs autres à sa liste d’agents étrangers ces derniers jours, dont le critique musical Artemy Troitsky et plusieurs journalistes.

“Ces personnes ont été inscrites au registre en vertu de l’article 7 de la loi russe sur le contrôle des activités des personnes sous influence étrangère”, selon l’agence de presse russe TASS.

Il a également été signalé ce week-end que deux acteurs de théâtre bien connus avaient été licenciés du théâtre d’art Tchekhov de Moscou pour avoir critiqué la guerre en Ukraine. Dmitry Nazarov et son épouse Olga Vasilyeva ont été licenciés par le directeur artistique du théâtre, Konstantin Khabensky, qui a accusé les acteurs de “sentiments anti-russes”.

L’agence de presse officielle TASS a confirmé que le duo avait été licencié, sans préciser de motif.