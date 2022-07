Artur Beterbiev sera renversé par le prospect invaincu Ali Izmailov, selon le promoteur Dmitry Salita | Nouvelles de boxe

Artur Beterbiev sera renversé par le prospect russe invaincu Ali Izmailov, selon le promoteur Dmitry Salita.

Beterbiev est le formidable champion du monde unifié des mi-lourds. Il a récemment malmené Joe Smith Jr pour lui infliger une défaite brutale en deux rounds, lorsqu’il a ajouté le titre WBO de Smith Jr à la ceinture WBC et IBF qu’il détenait déjà.

Né en Russie et basé au Canada, Beterbiev a 37 ans mais, après avoir remporté ses 18 combats professionnels à distance, il est le poids lourd léger le plus dangereux du sport.

Cependant, le promoteur Dmitry Salita suggère que le prospect 8-0 Ali Izmailov sera l’homme qui battra Beterbiev.

“Ali Izmailov est peut-être le meilleur mi-lourd de la division”, a déclaré Salita. Sports du ciel.

“Je crois qu’Ali est une superstar en devenir et qu’il est prêt à combattre des gens comme [WBA titlist Dmitry] Bivol et Beterbiev maintenant et il n’a que huit combats professionnels.

“J’attends avec impatience son combat le 10 août sur” Detroit Brawl “alors qu’il combattra l’invaincu Eric Murguia qui est un véritable combattant de classe mondiale.”

Izmailov s’entraîne avec l’entraîneur John David Jackson, qui le tient également en haute estime. “Ali est un talent de classe mondiale et c’est un plaisir de travailler avec lui”, a-t-il déclaré.

“C’est une éponge qui absorbe et apprend au gymnase à chaque séance. Il a été sous le radar avec seulement huit combats professionnels mais je vais vous dire qu’il est en tête de liste des [fighters] J’ai travaillé avec.

“Il a un bon test devant lui le 10 août et je m’attends à ce qu’il monte d’un cran pour une victoire impressionnante.”

