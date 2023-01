Artur Beterbiev envisagerait de monter pour le combat d’Oleksandr Usyk mais la défense d’Anthony Yarde passe en premier | Nouvelles de boxe

Certains combattants laissent parler leurs poings.

Dans le cas d’Artur Beterbiev, leur message serait clair. Avoir peur. Avec un taux de KO de 100%, un record invaincu et trois ceintures de champion du monde, il est peut-être l’homme le plus effrayant du monde de la boxe aujourd’hui.

Beterbiev, né à Khasavyurt en Russie mais basé à Montréal, est invaincu dans ses 18 combats professionnels et le champion unifié WBO, WBC et IBF des mi-lourds.

Le plus impressionnant a été le style de ses victoires. Il a remporté ces 18 combats à distance, généralement avec des KO écrasants.

Beterbiev a arrêté chacun de ses adversaires jusqu’à présent



Lors de son dernier combat, il a éliminé Joe Smith en seulement deux rounds pour ajouter le championnat WBO à sa collection.

Le prochain homme à affronter le redoutable Beterbiev sera le Londonien Anthony Yarde, qui défiera pour son championnat unifié samedi soir à la Wembley Arena.

Yarde s’est déjà battu pour un titre mondial lorsqu’il a perdu contre Sergey Kovalev en Russie en 2019. Lyndon Arthur a également devancé Yarde sur une décision partagée, mais le Londonien a vengé cette perte de manière impressionnante lorsqu’il a arrêté Arthur en 2021.

Yarde est toujours un outsider important contre Beterbiev, mais le champion a 38 ans. C’est peut-être le moment idéal pour Yarde de se faire tirer dessus.

Beterbiev est resté énigmatique lorsqu’il s’est adressé à Sports du ciel.

“C’est de la boxe. En boxe, vous ne savez pas ce qui va se passer là-bas. Nous essaierons d’être prêts à tout. Nous verrons ce qui se passera. Je suis aussi intéressé par ce qui va se passer”, a déclaré Beterbiev. Sports du ciel.

“En tant que mon adversaire, [Yarde] est bon. Il est fort. Il a une bonne expérience de la boxe professionnelle et il a fait de bons combats. Je me prépare à 100%, je serai prêt à 100% pour ce combat.”

Beterbiev a dû négocier une coupe profonde causée par un choc de têtes mais a trouvé une finition explosive pour arrêter Marcus Browne au neuvième tour



Beterbiev n’apporte pas seulement une puissance de frappe brute. Il boxe avec des mains lourdes et destructrices, mais les exploite avec une formidable habileté de boxe. Le champion unifié est détendu, cependant, quant à savoir si ces capacités sont sous-estimées.

“En me regardant, ils doivent décider cela. S’ils pensent que je suis juste puissant, pas de problème, ou s’ils pensent que je ne suis pas un mauvais boxeur technique”, a-t-il haussé les épaules. “J’ai en tête ce dont j’ai besoin.

“Je n’y pense pas. J’essaie juste de faire mon travail.”

Yarde pour sa part n’a pas peur d’entrer dans ce combat.

“C’est un être humain. J’ai été face à face avec beaucoup plus de personnes intimidantes dans ma vie. C’est un être humain normal”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

“Si je regarde sa carrière de boxeur, il a été parfait jusqu’à présent. Mais c’est juste un autre homme qui se tient devant moi.”

Le Londonien est déterminé à se montrer à la hauteur.

“Beterbiev fera ressortir le meilleur de moi à cause du niveau d’opposition qu’il est. Et il a quelque chose dont j’ai besoin, que je veux, que je vais avoir. Et c’est trois des ceintures à la lumière- division des poids lourds”, a déclaré Yarde.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dan Azeez nous raconte ce que c’est que de s’entraîner avec Beterbiev et rappelle quelques histoires amusantes de l’expérience



La victoire, comme le souligne son promoteur Frank Warren, ferait de Yarde “un joueur sérieux” de la boxe britannique et mondiale.

“Sur le papier en ce moment, il a le record le plus impressionnant. Il a le plus de ceintures. Quand je bats quelqu’un comme ça, on doit parler de moi comme de cette personne, si je bats cette personne”, a déclaré Yarde.

“J’ai en tête comment je vais aborder le combat”, a ajouté le challenger. “C’est un jeu d’échecs brutal. Chaque mouvement que vous faites, vous devez capitaliser sur les mouvements qu’ils font.

“C’est le sport le plus réfléchi au monde à mon avis. C’est un sport physique, réfléchi et brutal… C’est magnifique.”

Beterbiev contre… Usyk ?

La dernière fois que Beterbiev a boxé à Londres, c’était il y a dix ans, en quart de finale des 91 kg des Jeux olympiques de 2012.

Il a perdu ce combat contre Oleksandr Usyk, l’Ukrainien qui est devenu le champion incontesté des poids lourds en tant que professionnel et qui est maintenant le titre unifié des poids lourds WBO, WBA et IBF après avoir battu deux fois Anthony Joshua.

Beterbiev serait-il intéressé à prendre du poids et à reprendre les hostilités avec Usyk ?

“Pas de problème,” dit-il avec un sourire. « Si vous organisez.

“Il a du succès. Il a fait du bon travail”, a-t-il noté à propos de l’Ukrainien. “C’est un bon combattant et il a fait du bon travail. Je ne suis pas vraiment intéressé [in his career]. Je ne suis pas Usyk ou quelqu’un d’autre.”

Une option attrayante serait également le combat de championnat incontesté avec Dmitry Bivol chez les mi-lourds.

“Je pourrais monter, c’est intéressant mais un autre champion est bien aussi”, a déclaré Beterbiev. “J’essaie d’être prêt à tout. Si cela arrive, nous essaierons de le faire.”

Image:

Beterbiev a battu Smith Jr en seulement deux rounds





Callum Smith est bien placé pour combattre le vainqueur en tant que challenger obligatoire de la WBC, ainsi qu’un autre poids léger de Londres, Joshua Buatsi, qui vise sa chance aux honneurs mondiaux.

“Si notre homme réussit, alors il est dans une position formidable”, a déclaré Frank Warren, le promoteur de Yarde. “Ensuite, il y a beaucoup d’options. Il y a de grands combats nationaux qui peuvent être organisés ainsi que d’autres combats à travers le monde.

“[The Buatsi fight,] Je n’ai aucun problème avec ça. Je pense que c’est un bon combat et c’est un combat auquel tout le monde adhérerait. Cela ne fait aucun doute.

“Il y a quelques combats. Mais obtenons d’abord le titre.”