Artur Beterbiev devance Dmitry Bivol pour la couronne incontestée

Artur Beterbiev a remporté le championnat incontesté des mi-lourds avec une victoire par décision majoritaire contre Dmitry Bivol samedi à la Kingdom Arena de Riyad, en Arabie Saoudite.

Beterbiev a clôturé avec force la bataille des boxeurs russes et s’est imposé par des scores de 115-113, 116-112 et 114-114 dans un combat divertissant disputé au plus haut niveau.

Avec sa victoire lors de la réunion au sommet tant attendue, Beterbiev est devenu le premier champion incontesté de boxe des 175 livres à l’ère des quatre ceintures. Bivol est entré dans le combat classé n°1 par ESPN chez les poids mi-lourds et n°4 livre pour livre. Beterbiev était n°2 de la division et n°6 livre pour livre.

« Bien sûr, c’est un combat difficile car Dmitri est aussi un champion », a déclaré Beterbiev. « Il a de bonnes compétences, peut-être meilleures que moi. Mais aujourd’hui, Allah m’a choisi. »

Beterbiev (21-0, 20 KO) est entré dans le combat en tant que seul champion de boxe avec un ratio de 100% KO, une séquence qui s’est terminée samedi avec la plus grande victoire de sa riche carrière.

Beterbiev aura 40 ans en janvier et venait de subir une opération au genou pour réparer une rupture du ménisque, une procédure qui a reporté le combat de juin. Mais il a quand même réussi à se rallier au cours de la seconde moitié du combat pour se consolider en tant que combattant du Temple de la renommée.

Bivol (23-1, 12 KO) a contrôlé l’action au cours de la première mi-temps, surtout au début alors qu’il déclenchait son excellent jab et son jeu de jambes pour garder le puissant puncheur à distance.

Bivol était le puncheur le plus propre et le plus précis et a bien réussi à contrer Beterbiev avec un crochet du gauche sur son coup puissant tant vanté. Mais Beterbiev n’a jamais cessé de venir. Même lorsque ses coups étaient bloqués – et la plupart d’entre eux l’étaient – ​​ils semblaient toujours avoir un impact sur la haute garde de Bivol.

Bivol, 33 ans, est entré dans le combat avec l’avantage de l’expérience des grands combats après sa meilleure victoire en carrière contre la meilleure star de la boxe, Canelo Alvarez, en mai 2022. Mais c’est Beterbiev qui a balayé les trois derniers rounds à l’unanimité pour remporter la victoire.

« J’ai fait mon travail », a déclaré Bivol. « Je sentais que je pouvais faire mieux. … Il est puissant, très puissant.

« Et vous voyez, j’ai un bleu à la main », dit-il en levant la main près de son œil. « Il le battait toujours et c’était si dur que même lui atteignait mon œil. »

Bivol est ressorti avec son œil gauche gravement contusionné et enflé, et il avait également des marques autour de son œil droit.

« Je suis conscient que je dois tout faire à la perfection et je n’ai aucune explication car cela pourrait ressembler à des excuses », a déclaré Bivol. « J’ai juste [give] félicitations à Artur et son équipe. Il le mérite, pas de problème. J’ai juste le temps de prendre une autre décision pour mon avenir. »

Le combat appelait clairement une revanche, avec de nombreux observateurs et fans marquant pour Bivol. Il devrait également y avoir une forte demande, compte tenu du caractère dramatique du concours et de l’absence de vainqueur clair.

Bivol a déclaré qu’il souhaitait « bien sûr » une autre chance contre Beterbiev : « Pourquoi pas ? … Si j’ai cette chance, oui. C’est mon rêve d’être incontesté. »

Mais c’est Beterbiev qui a réalisé son rêve de collectionner les quatre ceintures en ajoutant le titre WBA de Bivol aux titres IBF, WBC et WBO.

« Je voulais boxer aujourd’hui avec plus de qualité », a déclaré Beterbiev. « Je ne sais pas pourquoi, mais je n’ai pas aimé ce combat. Mais je serai meilleur un jour. … Si Son Excellence [Turki Alalshikh] veut [the rematch]alors nous pouvons le faire.