Artur Beterbiev contre Callum Smith combat unifié pour le titre mondial des poids légers et lourds en direct sur Sky Sports le 20 août | Nouvelles de boxe

Callum Smith de Liverpool défiera Artur Beterbiev pour les titres mondiaux unifiés des poids légers et lourds, en direct sur Sports du ciel au Royaume-Uni le 20 août.

WBC 175lb No 1 Smith se rendra à Québec au Canada pour combattre Beterbiev, résident de Montréal, pour les championnats WBC, IBF et WBO.

Beterbiev est l’un des puncheurs les plus redoutables de la boxe avec un taux de KO de 100 %. Mais Smith, auparavant sur la liste des titres des super-moyens WBA, a pour mission de devenir un champion du monde à deux poids.

Artur Beterbiev a arrêté Joe Smith Jr en deux rounds brutaux pour unifier les titres mondiaux WBC, IBF et WBO au Madison Square Garden



« Le Québec est ma deuxième maison, donc je suis très heureux de pouvoir enfin défendre mes titres à domicile », a déclaré Beterbiev.

« Quand tu es champion du monde, tout le monde veut avoir l’opportunité de prendre ta ceinture, et c’est particulièrement vrai dans mon cas, avec trois titres en jeu. J’ai déjà commencé mon camp d’entraînement, et je serai prêt non seulement à défendre mon ceintures, mais aussi de faire un show impressionnant le 19 août [local time]. »

Mais Smith a averti: « Je ne suis pas étranger au combat sur le sol extérieur, ayant boxé deux fois en Arabie saoudite, à travers l’Amérique, et maintenant en route pour le Canada le 19 août. Je n’ai pas hésité à aller au Canada pour combattre Artur Beterbiev, et Je reviendrai à Liverpool en tant que champion du monde une fois de plus.

« Je suis ravi d’avoir enfin l’opportunité de devenir champion du monde à deux poids. »

Smith a repris la division des super-moyens lorsqu’il a éliminé George Groves en 2018 pour remporter le championnat WBA et la World Boxing Super Series.

Il a battu John Ryder mais a perdu son titre dans un affrontement d’unification avec la superstar mexicaine Canelo Alvarez.

Smith est ensuite passé aux poids lourds légers, remportant ses deux combats dans la nouvelle division avec des finitions à élimination directe très impressionnantes, le plus récemment contre Mathieu Bauderlique.

Beterbiev a arrêté chacun de ses adversaires – regardez-le en direct sur Sky Sports



Beterbiev, cependant, a arrêté tous les adversaires professionnels qu’il a affrontés. Le double olympien et champion du monde amateur vit à Montréal depuis qu’il est devenu professionnel il y a dix ans.

Il a fait sept défenses du titre mondial depuis le renversement d’Enrico Koelling pour le titre IBF vacant en novembre 2017, y compris une fusillade avec le Britannique Callum Johnson, alors compagnon de gym de Smith.

Beterbiev a décroché le bracelet WBC avec un KO émouvant en 2019 contre Oleksandr Gvozdyk, puis a ajouté le titre WBO à sa collection avec la raclée au deuxième tour de Joe Smith Jr.

Il n’a combattu qu’une seule fois au Canada en tant que champion du monde, affrontant une terrible coupe pour assurer un TKO au neuvième round contre Marcus Browne en décembre 2021.

Beterbiev a dû négocier une coupe profonde causée par un choc de têtes mais a trouvé une finition explosive pour arrêter Marcus Browne au neuvième tour



Beterbiev a suivi le triomphe de Joe Smith avec l’arrêt palpitant du huitième tour de janvier contre Anthony Yarde dans la ville natale de ce dernier, Londres.

« La légende du puncheur le plus redoutable du sport, Artur Beterbiev, se poursuit le 19 août dans la belle ville de Québec pour un combat qui ne peut s’empêcher d’être un classique du championnat des poids légers-lourds », a déclaré le président de Top Rank, Bob Arum.

Mais, a-t-il ajouté: « Callum Smith est un challenger obligatoire méritant qui ne sera pas intimidé de se battre sur le terrain d’Artur. »