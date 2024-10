Artur Akhtyamov enregistre une deuxième victoire, Alex Steeves marque deux fois alors que les Marlies de Toronto surmontent un déficit de deux buts à Rochester

Cela fait trois matchs dans la saison, mais le penchant des Marlies de Toronto pour les départs lents risque de devenir un thème.

Le gardien de but Artur Akhtyamov a fait la différence entre les équipes, empêchant Rochester de prendre une avance considérable avant que les Marlies ne trouvent leurs marques au milieu du tiers. À partir de là, Toronto en a marqué quatre sans réponse (y compris un but bizarre) pour les ramener à égalité.

« Je ne pense pas que nous puissions compter sur (surmonter les départs lents) tout le temps. Nous avons réalisé de très gros arrêts [Artur Akhtyamov] en première période pour le maintenir à un seul but. Mais je donne beaucoup de crédit aux gars pour n’avoir jamais hésité, s’en tenir à ce qui devait être fait, et ensuite nous avons commencé à prendre le relais. –John Gruden

Première période

Les Amerks auraient dû prendre l’avantage en 40 secondes sur ce qui n’était qu’un jeu nul. Marshall Rifai a mené la course-poursuite devant Konsta Helenius, mais a complètement reniflé la rondelle le long des bandes. Tommy Miller s’est retrouvé coincé entre les deux, sans engager le porteur de rondelle ni récupérer Anton Wahlberg, qui était grand ouvert dans l’enclave. Helenius a retrouvé son coéquipier, mais Akhtyamov a volé l’attaquant suédois.

Au cours des deux minutes suivantes, Akhtyamov a réalisé trois arrêts de grande qualité sur Mason Jobst, ce qui a été la clé pour tuer le premier penalty du match. Le gardien russe a repoussé six tirs en sept minutes avant qu’un temps mort des médias ne permette à Toronto de se calmer.

Les Marlies ont tiré des pénalités consécutives, mais leur avantage numérique était complètement incompétent. Toronto a enregistré un tir en quatre minutes et a accordé un but en désavantage numérique avec l’avantage du deuxième homme.

Ce fut un jeu d’évasion désastreux au cours duquel les cinq patineurs de Toronto se sont retrouvés dans une ligne juste à l’extérieur de la zone des Amerks. La passe latérale de Nick Abruzzese destinée à Alex Steeves a été facilement coupée, entraînant une échappée pour Wahlberg. Cette fois, l’attaquant suédois a eu raison de Akhtyamov pour donner à Rochester une avance méritée.

Il n’y a eu aucun autre dommage avant le premier entracte, puisque Toronto a tué un penalty tardif.

Deuxième période

Les Marlies auraient dû s’inscrire au tableau d’affichage dans les deux premières minutes, mais Roni Hirvonen n’a pas réussi à capitaliser depuis le cœur de la fente, permettant à Felix Sandstrom de réaliser un arrêt confortable.

Ryan Tverberg a ensuite mené une pause 2 contre 1 avec Nikita Grebenkin mais ne savait pas s’il devait rester ou se tordre alors que l’occasion s’évaporait.

Ces occasions manquées sont revenues mordre les Marlies alors que Rochester a pris une avance de 2-0 après cinq minutes, résultant d’un autre chiffre d’affaires bon marché et évitable. La finition sous un angle serré a été brillante de la part d’Helenius, trouvant le coin le plus haut du filet, mais je me demande si le gardien de but recrue pensera qu’il aurait dû en obtenir une part.

Les Marlies ont eu la chance de ne pas encaisser de but peu de temps après. L’erreur de Mikko Kokkonen à la ligne bleue des Amerks a permis à Lukas Rousek de s’échapper, mais Akhtyamov n’a pas mordu lors du mouvement initial de Rousek, réussissant à attendre plus longtemps que le tireur avant l’arrivée du soutien, et aucun arrêt n’a été nécessaire.

Les difficultés de Toronto en avantage numérique se sont poursuivies, leur troisième tentative étant la pire du groupe – rien en termes de présence devant le filet, de mouvement ou de volonté de tirer.

Il fallait une étincelle, et il n’était pas surprenant qu’elle arrive via la « quatrième ligne ».

Rochester a été rattrapé avec trois patineurs au-dessus de la rondelle, et Toronto les a fait payer en effectuant une transition rapide. La passe rapide de Grebenkin à Paré a créé un 2 contre 1, et un va-et-vient avec Tverberg a laissé le nouvel attaquant des Marlies avec seulement Sandstrom à battre. Paré ne s’est pas trompé avec une finition emphatique.

C’était un tout nouveau match de hockey, à peine 72 secondes plus tard, lorsque Toronto a lancé la rondelle en profondeur sur l’aile gauche. Sandstrom est sorti de son filet pour jouer la rondelle malgré la présence d’un coéquipier, et la rondelle a rebondi hors du coin, gagnant de la vitesse alors qu’elle se dirigeait vers la peinture bleue. Alex Nylander a activé les jets pour battre son homme et glisser la rondelle dans le filet vide.

Toronto était maintenant dans l’ascendant, alors que le but bizarre semblait ébranler le public local et les joueurs des Amerks. Les Marlies ont pris leur première avance du match dans les cinq dernières minutes du deuxième tiers.

L’impressionnant échec-avant d’Hirvonen a récupéré la possession avant que l’effort supplémentaire de Joseph Blandisi ne retienne deux adversaires alors qu’il plongeait pour repousser la rondelle au point. Le tir rapide de Tommy Miller a produit un rebond que Steeves a ramené à la maison.

Troisième période

Toronto a amorcé le dernier quart-temps en éliminant un penalty hérité de la deuxième période avant de immédiatement revenir à force égale.

Hirvonen est sorti de la surface et s’est joint à la course, prenant possession lorsque la tentative de Steeves de contourner un adversaire s’est soldée par une rondelle libre. Hirvonen a rendu la rondelle à Steeves, qui a brillamment contrôlé la rondelle avec son patin avant de la gifler par Sandstrom.

C’était un début de match parfait, mais les faiblesses défensives ont presque permis à Rochester de riposter deux minutes plus tard. Après le jeu cérébral de Tommy Miller, Toronto a été rattrapé avec quatre joueurs au-dessus de la rondelle. Rifai a tenté de poursuivre Rosek, se lançant dans une plongée complète dans une tentative ratée de nier l’échappée. Akhtyamov est de nouveau venu à la rescousse de son équipe et a continué à tenir bon lors du prochain avantage numérique de Rochester.

Viktor Neuchev s’est vu accorder un espace au cœur de l’enclave, où son tir frappé unique sur une rotation a été brillamment refusé par le gardien russe.

À partir de ce moment, Toronto a fait du bon travail en clôturant le match sans tomber dans une coquille. La première ligne, en particulier, a généré de bons changements offensifs – prometteurs pour l’avenir en termes de chimie – mais un cinquième but n’est pas arrivé.

Akhtyamov a repoussé neuf tirs en troisième période pour remporter sa deuxième victoire de la saison et conserver intacte la fiche parfaite de Toronto.

Notes d’après-match

– Après trois matchs, Toronto est la seule équipe de la division Nord avec une fiche parfaite (3-0-0). Le penalty des Marlies reste également intact jusqu’à présent ; ils ont maintenant tué neuf pénalités consécutives. John Gruden n’aurait pas été satisfait de deux pénalités élevées lors du match de vendredi.

– Il est probablement trompeur de dire que le trio de Nikita Grebenkine – Cédric Paré – Ryan Tverberg est répertorié comme le quatrième trio de l’équipe, mais cela montre leur profondeur à l’avant. Le but était un excellent effort du trio, et on voit que l’alchimie se développe, notamment entre Grebenkin et Tverberg. Paré est le gros corps sur la ligne, celui qu’il utilise à bon escient pour protéger la rondelle en bas.

– J’ai été impressionné par Roni HirvonenLa performance de , même s’il n’a eu que la première passe décisive sur le quatrième but pour montrer ses efforts. L’échec-avant sur le troisième but est ce que je veux voir davantage de sa part. Si Hirvonen peut apporter ce niveau de physique pour compléter ses compétences de meneur de jeu, il connaîtra une grosse deuxième saison dans la AHL.

– Une performance mitigée de Alex Steeves; deux finitions cliniques, mais entre les deux, il flottait parfois et n’était pas pleinement engagé. C’est le début de l’année, mais il est difficile de lui donner une passe quand il a suffisamment d’expérience pour savoir ce qui l’attend.

– Enfin et surtout, Artur Akhtiamov (Artie/Arty comme l’appellent ses coéquipiers) a produit une autre performance inspirée et a fait la différence dans ce qui a été une grange difficile en termes de résultats au cours des dernières saisons. Il fait preuve d’un don pour réaliser de gros arrêts dans les moments clés. Il y aura sûrement de l’adversité à un moment donné cette saison pour la recrue, mais pour le moment, il apprécie la transition vers la AHL.

– La programmation du vendredi :

Attaquants

Abruzzes – Shaw – Nylander

Hirvonen – Blandisi – Steeves

Barbolini – Quillan – Stevens

Grebenkin – Paré – Tverberg

Défenseurs

Webber – Niemelä

Kokkonen – Mattinen

Rifaï – Miller

Gardiens de but

Akhtiamov

Pékin

Disponibilité des médias après le match : John Gruden, Alex Steeves et Cedric Paré