Arts on the Green du Raue Center lance sa série estivale avec David Sarkis – Shaw Local

Raue Centre For The Arts est ravi de présenter sa troisième série annuelle d’été en plein air Arts on the Green à l’église épiscopale Saint Mary’s, 210 McHenry Avenue à Crystal Lake! Le plaisir commence le samedi 8 juillet à 19h00 avec le chanteur/compositeur acoustique local David Sarkis. Sarkis sera rejoint par un éventail d’amis pour la vie, ainsi qu’un invité spécial, la sensation vocale adolescente Katherine Hines de la côte du golfe de Floride.

David Sarkis est un natif du Wisconsin qui s’est installé à Crystal Lake, IL il y a douze ans. Musicien de carrière, David exerce sa marque personnelle d’artisanat acoustique individuel depuis plus de 20 ans. Avec un répertoire couvrant 50 ans, Sarkis interprète des airs de James Taylor, Jack Johnson, Jimmy Buffet, Crosby, Stills and Nash, Johnny Cash, Simon and Garfunkel, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughn et Carlos Santana, entre autres.

La musique de Sarkis plaît à tous les âges ; il était un favori local de longue date les jeudis soirs à Duke’s Alehouse, où il a donné plus de 400 spectacles. Auparavant, il a passé plus de deux ans en tant que multi-instrumentiste pour la tournée de Chicago de la comédie musicale de Broadway. Maillot Garçonset est également connu pour son travail avec la sensation PBS Sous le réverbère.

Sarkis peut également être vu chanter et jouer de la guitare et du guitanjo dans le quatuor bluegrass Sugarcreek Road.

L’espace est limité à Arts on the Green, alors commandez vos billets tôt et planifiez votre visite dans ce lieu charmant. N’hésitez pas à apporter des chaises, des couvertures et des rafraîchissements (y compris des boissons alcoolisées pour les 21 ans et plus).

Les billets coûtent 35 $, 30 $ ou 25 $, selon la zone de sièges, et les billets pour enfants coûtent 13 $. Les membres RaueNOW bénéficient d’une réduction de 30 %.

Arts on the Green propose désormais des pré-commandes de vin en bouteille ! Rendez votre visite à Arts on the Green encore plus mémorable; ajoutez une bouteille de vin à votre commande lorsque vous achetez des billets en ligne, ou visitez rauecenter.org/arts-on-the-green/ .

Pour plus d’informations, contactez:

Raue Centre des Arts

26, rue N.Williams

Crystal Lake, IL 60014

Téléphone : 815-356-9212

www.rauecenter.org

Raue Center for the Arts Logo 2020 Logo du Centre Raue pour les Arts