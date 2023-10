Voir plus d’offres artistiques et musicales dans Holiday Happenings

Appel à artistes Trimet

Qualifications à rendre avant le mercredi 15 novembre, 9h

Appel à tous les artistes ! Découvrez cette opportunité de créer l’un de nos habillages de bus Célébration de la diversité 2024. Les artistes sélectionnés seront rémunérés pour leurs créations. Veuillez visiter le Site Internet de Trimet pour plus de détails.

Un échantillon des événements de novembre au Reser

Veuillez visiter Le site Réser pour une liste complète des événements et des informations sur les billets.

Och et Oy ! Un cabaret réputé

Samedi 4 novembre, 19h30 et dimanche 5 novembre, 19h

Alan Cumming (Cabaret, The Good Wife) et Ari Shapiro (All Things Considered de NPR, Pink Martini) transportent tous deux le public vers d’autres mondes à travers leurs histoires. Aujourd’hui, ils unissent leurs forces au sein de SONG. Assistez au début exclusif de leur nouvelle soirée de mélodies et de contes !

Chanteuse et compositrice Haley Reinhart

Mercredi 15 novembre, 19h30

Haley Reinhart a l’une de ces voix intemporelles qui survivent aux époques – une voix qui se serait sentie aussi à l’aise dans les années 1960 qu’à l’ère de TikTok, et une qui résonne de plus en plus fort à mesure que le temps passe. La chanteuse et compositrice platine est fortement influencée par des groupes pop et soul classiques, notamment les Beatles, Janis Joplin, Ella Fitzgerald et Sly and the Family Stone, et elle dégage un niveau de charisme et de confiance en soi gagné par une décennie tranquille. moudre.

Fil en direct avec Luke Burbank

Jeudi 30 novembre, 19h30, avec des invités spéciaux : Lindy West, Camille Dungy et Margo Cilker

Live Wire Radio est une émission de radio produite indépendamment basée à Portland, Oregon. Animé par Luke Burbank et annoncé par Elena Passarello, le spectacle mélange astucieusement conversations imprévisibles, musique live et comédie originale mettant en vedette toutes sortes de talents culturels et d’esprits créatifs, des artistes émergents aux artistes établis. Live Wire défend la découverte en produisant des expériences de direct et d’écoute engageantes, pleines d’entrain et authentiques pour un public local et national.

Engagements du premier vendredi Art Walk avec des artistes présents !

Les vendredis 3 novembre et 1er décembre, de 18h à 21h

Les invités peuvent acheter des œuvres, rencontrer les artistes et en apprendre davantage sur les styles individuels et la muse derrière l’œuvre. En plus des œuvres originales, une sélection de cartes de vœux, de gravures et de petites reproductions sont disponibles.

Pour plus d’informations sur tous les programmes de la galerie, veuillez visiter Le site Réser,. Ou envoyez-nous un e-mail à [email protected].

Venez profiter de la comédie musicale Bob l’éponge

Du 3 au 5 et du 10 au 12 novembre, scène principale de la Lovegood’s Performing Arts Company, 16260 NW Bronson Road, à plusieurs reprises. Voir le informations sur les billets ou visitez le Site Lovegood pour des informations de base.

Plongez dans ce spectacle sur scène époustouflant, hilarant, entièrement chanté, entièrement dansé et dynamique ! The Bob l’Éponge Musical est basé sur la série animée bien-aimée créée par Stephen Hillenburg. Réalisé par Evan et Ames Aldrete, The SpongeBob Musical de Nickelodeon présente des spectacles de jeunes de la région passionnés par le théâtre musical.

Fondée par un groupe de familles de la région de Beaverton qui souhaitaient offrir un endroit sûr où les jeunes peuvent se réunir et participer aux arts de la scène, Lovegood Performing Arts Company offre une communauté stimulante qui se concentre sur le soutien aux étudiants non seulement sur le plan créatif, mais aussi émotionnel et social. . Avec des centaines d’étudiants désormais inscrits dans des cours, des camps et des productions principales, Lovegood reste centré sur les valeurs clés de réceptivité, d’appropriation, de courage et d’authenticité. L’équipe d’artistes enseignants hautement qualifiés de la compagnie se consacre à développer la lumière créative de tous les étudiants en favorisant un environnement d’appartenance, d’inspiration, de maîtrise et d’auto-représentation pour tous.

Concert d’automne du BSO !

Vendredi 3 novembre, 19 h 30, The Reser, 12625 SW Crescent St, achat billets ici

Dimanche 5 novembre, 15 h, église du village, 330 SW Murray Blvd, achat billets ici

La saison du 40e anniversaire s’annonce mémorable alors que l’Orchestre symphonique de Beaverton présente son concert d’automne et auditionne le premier de quatre fabuleux chefs d’orchestre. Rejoignez-nous pour un voyage à travers les œuvres préférées du public, notamment des œuvres de Mendelssohn, Mozart et, plus tard dans la saison, Rossini, Brahms, Dvorak et Tchaïkovski.

Les concerts comprennent également des événements pré-concert. C’est une saison que vous ne voudrez pas manquer.

Pour plus de détails sur les deux concerts, veuillez visiter le Site Internet du BSO.

Réseau avec TVC

Vendredi 10 novembre, de 17 h à 18 h, Galerie Grey Raven, 12695 SW Crescent St. Suite 150, Beaverton

Tualatin Valley Creates invite les créatifs qui souhaitent rencontrer et se mêler à d’autres artistes locaux. Visiter le TV crée un site internet pour plus de détails sur l’événement de réseautage, les futurs ateliers et plus encore.