Arts électroniques, Gap, Ulta Beauty et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Arts électroniques (EA) – L’action de la société de jeux vidéo a bondi de 6,2 % en précommercialisation suite à un rapport des médias suédois selon lequel Amazon.com (AMZN) annoncera aujourd’hui une offre d’achat d’EA.

Gap (GPS) – Gap a augmenté de 6 % dans les échanges avant commercialisation après que le détaillant de vêtements a annoncé un bénéfice trimestriel inattendu. Les résultats de Gap ont été aidés par une augmentation des ventes de vêtements plus habillés dans sa chaîne Banana Republic, alors que davantage de personnes retournaient dans les bureaux.

Affirm Holdings (AFRM) – Affirm a chuté de 13,5 % en pré-commercialisation à la suite d’une perte trimestrielle plus importante que prévu et de perspectives plus faibles que prévu. Le fournisseur de services acheter maintenant, payer plus tard a vu ses revenus dépasser les prévisions de Street.

Seagen (SGEN) – Les actions de Seagen ont chuté de 10,9% dans l’action de précommercialisation à la suite d’un rapport de Bloomberg qui parle du rachat du fabricant de médicaments par Merck (MRK) ont calé. Des personnes proches du dossier affirment que les deux parties ne sont jusqu’à présent pas parvenues à s’entendre sur un prix de rachat.

Everbridge (EVBG) – Everbridge a bondi de 14,3 % dans le pré-marché suite à un rapport selon lequel la société de logiciels d’entreprise explore des options stratégiques, y compris une éventuelle vente. Des personnes connaissant le sujet ont déclaré à Bloomberg que la société travaillait avec un conseiller.

Dell Technologies (DELL) – Dell a chuté de 5,5% dans les échanges avant commercialisation après que les revenus trimestriels soient tombés en dessous des estimations des analystes, alors que les ventes ont diminué à la suite d’un boom des ventes de PC à l’ère de la pandémie. Dell a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu pour son dernier trimestre.

Farfetch (FTCH) – Farfetch a bondi de 14,1 % en pré-commercialisation après que le détaillant de luxe en ligne ait annoncé une perte et un chiffre d’affaires trimestriels inférieurs aux prévisions, dépassant les prévisions des analystes.

Workday (WDAY) – Workday a augmenté de 11,5 % en action avant commercialisation après que son bénéfice et ses revenus trimestriels aient dépassé les estimations. Workday a également publié des prévisions optimistes alors que de plus en plus de clients adoptent son logiciel de gestion des ressources humaines et des finances.

Ulta Beauty (ULTA) – Le détaillant de cosmétiques a annoncé des résultats meilleurs que prévu pour son dernier trimestre et a également publié des perspectives optimistes, confirmant une tendance récente parmi les entreprises liées à la beauté. Ulta a ajouté 3,8 % en précommercialisation.

Micro Focus (MFGP) – Micro Focus a presque doublé ses échanges en dehors des heures d’ouverture, augmentant de 94,3% après l’annonce que le fabricant britannique de logiciels d’entreprise sera acheté par la société canadienne de logiciels OpenText (OTEX) dans le cadre d’un accord en espèces qui valorise l’entreprise à 6 milliards de dollars, dont la dette. Les actions d’OpenText ont chuté de 8,5 %.