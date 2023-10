La Parker Symphony, dirigée par René Knetsch, célèbre son 30e anniversaire cette saison, en commençant par un concert le 20 octobre au Centre PACE intitulé « Destination : Europe ».

Le programme comprendra « La Flûte enchantée de Mozart », la « Rhapsodie roumaine d’Enesco », la Danse du marin russe de Glière ; et le « Concerto pour violon » de Beethoven, interprété par Yumi Hwang-Williams, premier violon de l’Orchestre symphonique du Colorado.

Le centre PACE se trouve au 20000 E. Pike’s Peak Ave. Pour plus d’informations, appelez le 303-805-6800 ou visitez le site Web à l’adresse parkerarts.org/. Les billets coûtent 32 $.

Étudier à l’étranger

Lisbonne, Séville, Madrid et Barcelone sont inclus dans le prochain programme d’études à l’étranger du Arapahoe Community College. Les participants voyageront entre le 27 mai et le 7 juin 2024. Pour plus d’informations, contactez Trish Sangelo au [email protected].

Cela pourrait être le cadeau de vacances ultime.

Centre d’art du dépôt

Rappel : le travail vraiment qualifié de « Side By Side », l’exposition au Depot Art Center, 2069 West Powers Ave., au centre-ville de Littleton. Le spectacle se termine le 29 octobre et est ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 16 h.

Vient ensuite le salon annuel des fêtes, un endroit idéal pour acheter des cadeaux.

Pour plus d’informations, visitez https://depotartgallery.org/.

L’école

“Murder for Two” ouvre le 27 octobre à The Schoolhouse, 9650 East Mainstreet, Parker. Blake Nawa’a est présenté dans le rôle de l’officier Marcus Moscowicz. Visitez le site Web à parkerarts.org/theater-rentals/the-schoolhouse-theater/ ou appelez le 303-805-6800.

Symphonie de Littleton

Littleton Symphony se produira à 19h30 le 27 octobre à l’Église Méthodiste Unie de Littleton, 5854 S. Datura St. Ouverture des portes à 19h00 Concert à 19h30 Parking gratuit. Hyden Concerto pour violoncelle n°1, avec Matthew Zalkind. 303-933-6824.

Vacances à Hudson

Hudson Holidays comportera deux parties cette année avec deux spectacles de lumière distincts.

« Hudson Holidays » aura lieu entre le 24 novembre et le 24 décembre.

« Illuminez la nouvelle année » aura lieu du 2 au 28 janvier.

Pour obtenir un permis de photographie, appelez le 303-797-8565.

Nixon’s Coffee sera ouvert avec du chocolat chaud, du café et des collations.

Les adultes peuvent également acheter de la bière, du vin et des cocktails.

Billets : Adultes : 20 $ ; Enfants de 12 à 15 ans et aînés 18 $ ; Moins de 12 ans : gratuit.

Voir HudsonGardens.org/holidays pour plus d’informations sur les groupes d’adultes de 25 personnes ou plus.

Centre communautaire juif

Le centre communautaire juif Staenberg-Loup, situé au 350 S. Dahlian à Denver, accueillera une exposition itinérante intitulée « L’Holocauste par balle » dans le hall jusqu’au 7 novembre. Entrée gratuite. Pour plus d’informations, visitez le site Web à l’adresse www.jccdenver.org.

Allée des mineurs

Miners Alley Playhouse, 1224 W. Washington à Golden, a inauguré « The Cherry Orchard » d’Anton Tchekhov, dans une nouvelle version de Stephen Karam, jusqu’au 5 novembre. Du jeudi au samedi : 19h30 et le dimanche en matinée à 14h00.

Pour plus d’informations, visitez le site Web à l’adresse https://minersalley.com/.

Mairie de Littleton

Le spectacle de Noël de l’hôtel de ville de Littleton sera « Matilda the Musical », une pièce adaptée aux enfants qui débutera le 11 décembre. Également en cours : une pièce de participation : « The Christmas Carol » le 22 décembre. Le « Fezziwig’s ball » sera joué le 22 décembre. 16 décembre.

Pour plus d’informations, appelez le 303-794-2787, poste 30. 5 ou visitez le site Web à [email protected].