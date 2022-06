Artorius, favori de la Coupe de juillet, obtiendra un viseur à Newmarket vendredi | Nouvelles de la course

Le favori de la Darley July Cup, Artorius, devrait goûter pour la première fois au cours de juillet lors d’un entraînement du vendredi matin sous la direction de Jamie Spencer.

Le raider australien est à la tête du marché pour la pièce maîtresse de six stades de Newmarket samedi semaine après avoir chargé la maison à mort pour la troisième place du jubilé de platine à Royal Ascot plus tôt ce mois-ci.

Après de courtes vacances, Sam Freedman, qui entraîne Artorius en partenariat avec son père Anthony, est retourné au Royaume-Uni pour mettre la touche finale aux préparatifs de la coupe de juillet du sprinteur vedette – et a hâte de voir comment il s’adaptera aux ondulations de Newmarket.

Freedman a déclaré: “Le cheval s’est très bien comporté depuis Ascot. Il est gentil et en forme après cette course, il aura donc un travail à faire vendredi et cela devrait le voir assez prêt pour la Coupe de juillet.

“Il n’y est pas allé (parcours de juillet), donc vendredi sera son premier regard. Le parcours est inconnu, mais je pense que plus la course est difficile, mieux c’est pour lui.

“C’est vallonné et il est un peu excentrique, mais une fois qu’il a jeté un coup d’œil à la piste, je pense que cela devrait lui être très utile.”

Ayant développé l’habitude d’être un démarreur lent dans ses courses, les relations ont réservé le célèbre jockey hold-up Spencer pour participer à la réunion royale.

Après avoir rencontré des problèmes de circulation, il a finalement été battu à seulement trois quarts de longueur et Freedman admet que son style de course signifie qu’il sera toujours l’otage de la fortune.

Il a ajouté: “Il aura toujours besoin d’un peu de chance, mais quand les choses vont bien et qu’il obtient les pauses au bon moment, il a ce qu’il faut pour être là à l’arrivée.

“C’est un long chemin à parcourir pour prendre ce genre de risque, mais il a montré à Ascot qu’il était prêt à affronter ces meilleurs sprinteurs et a certainement justifié la décision de tous les propriétaires de le faire venir.

“Le travail n’est pas encore terminé, alors j’espère qu’il pourra aller mieux à quelques endroits la semaine prochaine.”

Alors que l’équipe n’a ménagé aucun effort pour préparer la réunion royale, Freedman pense qu’il y a toutes les chances qu’une version encore meilleure d’Artorius puisse être vue à Newmarket.

“Son pelage s’est définitivement amélioré et il devrait s’améliorer naturellement, n’ayant pas couru depuis mars avant de courir à Ascot”, a déclaré Freedman.

“Son travail et tout ce qui s’est passé depuis suggèrent qu’il est un peu plus branché. Il n’a certainement pas reculé de toute façon.”