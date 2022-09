artistes Grammy collaborent sur “l’album secret du sous-sol” d’un compositeur iranien autrefois emprisonné pour sa musique | Actualités Ents & Arts

Des artistes primés aux Grammy Awards du monde entier ont prêté leurs talents à un album créé en secret par un compositeur et producteur iranien qui a déjà été emprisonné pour sa musique.

Mehdi Rajabian a contacté des musiciens, des chanteurs, des chefs d’orchestre, des ingénieurs du son et des designers via les réseaux sociaux pour leur demander de figurer dans son disque classique new age, It Arrives.

L’album a été assemblé dans son sous-sol de la ville septentrionale de Sari. Rajabian, 32 ans, a déjà passé du temps en prison en Iran, où la musique et d’autres formes d’art peuvent être réglementées et censurées.

Image:

Mehdi Rajabian a collaboré avec de nombreux musiciens. Image : Musique de Barg



Image:

La couverture de It Arrives a été conçue par un autre lauréat d’un Grammy, l’artiste visuel et directeur artistique Claudio Roncoli



Avec une foule de victoires aux Grammy Awards et de nominations entre eux, des artistes dont le guitariste, pianiste et joueur de ukulélé Daniel Ho, le saxophoniste Jeff Coffin, le pianiste de jazz Taylor Eigsti, le batteur MB Gordy, la chanteuse et pianiste Nicole Zuraitis, le violoncelliste Peter Jacobson, la chanteuse Priya Darshini, la flûtiste Wouter Kellerman, le violoniste Curtis Stewart et la chef d’orchestre Amy Andersson ont collaboré au disque.

Parmi ses crédits, Jacobson a travaillé avec le Dr Dre et peut être entendu jouer du violoncelle dans des émissions de télévision telles que The Walking Dead et The Twilight Zone, tandis que le batteur MB Gordy a travaillé avec tout le monde, de Green Day à John Legend et enregistré pour des films dont le Harry Potter. et la série Die Hard.

Le saxophoniste Coffin, qui est membre du célèbre groupe de rock américain Dave Matthews Band, a déclaré que Rajabian avait pris contact via Facebook et lui avait ensuite envoyé des fichiers audio pour qu’il enregistre à distance dans son studio de Nashville.

“Je n’étais pas au courant de son incroyable parcours à l’époque”, a-t-il déclaré à Sky News. “Penser que quelqu’un pourrait être emprisonné pour avoir fait de la musique n’est même pas dans mon esprit et encore moins une menace réelle et omniprésente comme c’est le cas pour lui.”

La musique du compositeur est “un témoignage de l’esprit humain”, ajoute-t-il. “Nous devons donner une voix à ceux qui sont réprimés et se taire n’est pas une option.”

D’autres artistes qui ont collaboré avec Rajabian ont déclaré à Sky News qu’ils étaient fiers de faire partie de ce projet inhabituel.

Image:

Jeff Coffin et Taylor Eigsti (ci-dessous) font partie des artistes présentés sur l’album. Photo : Jeff Coffin – Rodrigo Simas



“J’ai eu du mal à croire que dans le monde d’aujourd’hui, il y a encore des musiciens qui ne peuvent pas faire entendre leur voix musicale”, a déclaré Kellerman, un flûtiste sud-africain connu pour ses œuvres commémorant Nelson Mandela et une version sud-africaine d’Ed Sheeran. Shape Of You avec le Ndlovu Youth Choir, qui a fait la une des journaux après sa sortie en 2018.

“La musique que Mehdi m’a envoyée était magnifique, et c’est incroyable qu’il ait créé une si belle musique dans ses circonstances limitées”, a-t-il déclaré.

“Son histoire était si incroyable qu’au départ, je ne croyais même pas qu’il était une vraie personne”

Eigsti a déclaré qu’il avait été inspiré par le courage de Rajabian “face à tant de risques et à une situation si frustrante et injuste impensable … son amour pour la création est si apparent dans sa musique sincère et puissante”.

“C’est un merveilleux musicien et compositeur, et il m’a fait découvrir les mélodies à couper le souffle et les rythmes envoûtants de la musique iranienne”, a déclaré Ho. “J’étais ravi quand il m’a invité à jouer sur son nouvel album et honoré d’être une voix qui contribue à partager sa belle culture.”

Image:

Daniel Ho. Image : Musique du vent



Image:

Nicole Zuraitis. Pic: Photographie de la fumée sacrée



“Son histoire était si incroyable qu’au départ, je ne croyais même pas qu’il était une vraie personne”, a déclaré Zuraitis. “Il cherchait un chanteur de jazz capable d’improviser sur sa musique et m’a demandé de participer ; c’était une évidence pour moi de prêter ma voix pour aider son projet à voir le jour malgré toute l’obscurité à laquelle il est confronté.”

Rajabian dit qu’il “n’aurait jamais été capable de produire de la musique” sans “l’aide et la persévérance” des musiciens qui figurent sur le disque.

Communiquant par e-mail, il a déclaré à Sky News : “Je crois en la liberté de la musique et je me battrai pour elle jusqu’à la fin de ma vie…

“Je ne me censurerai jamais, même si je retourne en prison, je produirai tout ce que je veux et chaque fois que je ressentirai le besoin de crier, que ce soit par le biais de l’art ou physiquement, je crierai définitivement et ne me tairai pas.

“Je ne suis pas courageux, je fais juste mon devoir.”