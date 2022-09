« Artistes et icônes autochtones : Célébrons l’avenir » — « ET Canada » souligne la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation – National

ET Canada accueille à nouveau l’entrepreneure et militante Shayla Stonechild en tant que co-animatrice d’une émission spéciale d’une demi-heure, Artistes et icônes autochtones : Célébrer l’avenir, le 30 septembre en reconnaissance de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

L’émission spéciale comprendra des entrevues avec un certain nombre de pionniers, dont la légendaire musicienne et militante sociale Buffy Sainte-Marie avec les musiciens Fawn Wood, Shawnee Kish et Amanda Rheaume, l’auteur-compositeur-interprète country et folk Don Amero, l’acteur Devery Jacobs, l’éditrice Rebeka Tabobondung, écrivain Lauren DeLeary, Grand frère Canada’s Josh Nash et Kiefer Collison et le duo hip-hop Snotty Nose Rez Kids, nominé aux prix Juno.

Artistes et icônes autochtones présentera également des messages d’espoir inspirants de DJ Shub et du duo pop Neon Dreams, et Stonechild rendra visite au Three Fires Homecoming Pow Wow and Traditional Gathering.

En examinant la culture riche et diversifiée des peuples autochtones à travers le Canada et leurs contributions au monde du divertissement, l’émission spéciale mettra en lumière leur travail de plaidoyer et la façon dont ils font avancer la conversation sur les façons dont l’industrie peut être plus inclusive.

Sainte-Marie et Wood, par exemple, discutent de l’importance pour les jeunes autochtones de pouvoir voir des gens qui leur ressemblent et qui viennent du même milieu.

Kish et Rheaume — qui viennent de lancer Ishkodé Records, un label de musique autochtone dirigé par des femmes — utilisent leurs voix pour représenter leur culture et la communauté 2SLGBTQIA+.

Dans une interview émouvante, les Snotty Nose Rez Kids reconnaissent leurs ancêtres et comment ils leur ont ouvert la voie, soulignant ce qu’il reste à faire pour favoriser une véritable réconciliation.

Stonechild revient à ET Canada après avoir co-organisé le spécial primé 2021 Artistes et icônes : artistes autochtones au Canadaqui a été reconnue par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision avec deux distinctions : Meilleure émission ou série de discussion et Meilleure réalisation, style de vie ou information.

‘ET Canada’ présente ‘Indigenous Artists & Icons: Celebrating the Future’ le 30 septembre à 19h30 HE sur Global.

