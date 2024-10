Artistes et Apple s’associent à des gardiens de but pour créer des masques « authentiques et personnels »

Apple présente également deux masques peints par l’artiste de Calgary Jordon Bourgeault : un pour le numéro un des Devils du New Jersey, Jacob Markstrom, et un autre pour le gardien de but des Canadiens de Montréal, Sam Montembeault.

Pour Bourgeault, qui passe généralement 15 à 20 heures à « peindre numériquement les dessins » et « plus de 200 heures » supplémentaires à peindre chaque masque, il est crucial de pouvoir facilement modifier et partager son travail sur l’iPad Pro au cours de ce processus initial.

« L’iPad est idéal pour gagner du temps, surtout en phase de conception », a déclaré Bourgeault. « Je faisais des maquettes au crayon. Maintenant, j’utilise iPad pour faire un premier dessin, presque comme s’il était au crayon, et je le montre au gardien de but, assurez-vous qu’il aime où je vais avant de passer tout ce temps à peindre numériquement, à ajouter des couleurs et tout ça. … Cela aide tellement, même simplement de regarder « est-ce que je veux un fond noir ou blanc ? Vous pouvez facilement le peindre dans un seau et dire : « Oh, ça a l’air génial » ou « Non, je n’aime pas ça ».

« J’utilise également l’iPad comme référence lorsque je peins. Donc, au lieu d’imprimer un tas d’images comme vous le faisiez avant, je touche simplement l’écran. Vous pouvez zoomer bien mieux pour les éléments détaillés.

Les « trucs détaillés » sont ce pour quoi Bourgeault est le plus connu, comme en témoigne le masque de Markstrom visualisant l’histoire d’origine du Diable de Jersey basée sur le folklore remontant aux années 1700. Cela sera également évident dans le nouveau masque de Montembault, qui reprend le masque de crâne mécanique qu’il a peint pour le gardien des Canadiens Carey Price en 2021, tout en reflétant également les légendaires gardiens des Canadiens Jacques Plante, Ken Dryden et Patrick Roy.

Le dernier-né de Michael pour Demko, qui poursuit le thème de Johnny Canuck réinventé en zombie, est également présenté dans la campagne.

L’art de Gunnarsson est présenté sur quatre masques : Jeremy Swayman des Bruins de Boston avec un hommage à la ville, avec des statues de personnages historiques Paul Revere et William Prescott ; Linus Ullmark des Sénateurs d’Ottawa avec les initiales inspirées des Vikings des membres de sa famille ; Stuart Skinner des Oilers d’Edmonton combinant une patte d’ours pour représenter sa famille et une moustache en hommage à sa pilosité faciale emblématique ; et un tout nouveau thème auquel Woll a beaucoup réfléchi après s’en être tenu au thème du mur de briques et des aigles pour ses trois premières saisons à Toronto.