Artistes divers, publics divers – ArtReview

Une réflexion sur le potentiel spéculatif de l’accès intégré

Le modèle social du handicap affirme que ce qui handicape les personnes, ce sont les barrières sociales, et non leur déficience ou leur différence. Dans le domaine artistique, l’accès aux personnes handicapées est souvent traité en termes pratiques, en cochant la liste des besoins fondamentaux qu’un espace public doit couvrir – rampes, toilettes pour handicapés, ascenseurs, largeurs de couloirs, niveaux d’éclairage et hauteurs de suspension – mais l’étendue de l’accessibilité va au-delà des ajustements physiques et plonge dans le domaine nuancé de la communication. L’accès est également la traduction d’expériences sensorielles issues de l’art visuel en langage, audio ou texte et vice versa. Les termes « accès intégré », « accès intégré » et « ajustements créatifs de l’accès » sont autant de variantes de l’idée selon laquelle l’accès aux personnes handicapées peut jouer un rôle créatif dans la réalisation d’expositions plutôt qu’une réflexion après coup.

Dans Longue prise, qui a ouvert ses portes à l’ICA Philadelphie en 2023 puis s’est rendue à Nottingham Contemporary, l’artiste Carolyn Lazard a abordé la relation de la caméra avec la danse en projetant un film vierge avec uniquement du son et des sous-titres décrivant une piste audio d’un corps en mouvement et des instructions de chorégraphie. La suppression de l’élément visuel du film remet en question la vue en tant que moyen principal d’expérience esthétique. Ce petit changement remet en question les notions capacitistes du cinéma et ouvre une boîte de Pandore conceptuel, suscitant quelque chose de plus profond sur le regard, le corps fétichisé et le droit à l’opacité.

Carolyn Lazard, Se penche, se renverse (encore), 2022. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Maxwell Graham/Essex Street, New York

Il s’agit de l’accès aux personnes handicapées en tant que matériau, et de nombreux artistes – comme Lazard, Leah Clements, Park McArthur et Jessa Mockridge, pour n’en nommer que quelques-uns – le façonnent pour ouvrir leur pratique au-delà du domaine du handicap. Plutôt que de traiter les légendes, les descriptions d’images, les transcriptions audio ou le texte brut comme des accommodements, ils les considèrent comme des matériaux linguistiques à explorer.

En tant que conservatrice travaillant dans un cadre éthique féministe, je m’intéresse à la manière dont ce type d’approche de l’accès pourrait conduire à une méthodologie curatoriale révolutionnaire pour tous. Dans un épisode récent du podcast ‘Outils de conservation“, Sean Lee, conservateur de l’organisation à but non lucratif Tangled Art + Disability de Toronto, a discuté de la déclaration de Yinka Shonibare de 2007 lors du débat du London Disability Arts Forum à la Tate Modern, où l’artiste a affirmé que “le mouvement des arts pour les personnes handicapées est la dernière avant-garde”. succédant au féminisme, au queer et aux arts noirs. Pour moi, l’intersectionnalité dans les arts signifie essayer d’éliminer les barrières et de soutenir non seulement des artistes diversifiés mais aussi des publics diversifiés.

Cette méthode de conservation suit des artistes qui collaborent, s’auto-organisent et programment de manière à créer une communauté criptive et un nouveau vocabulaire. « Crip » est utilisé par des individus pour revendiquer une position de handicapé, de malade ou de neurodivergent et, dans les domaines de l’art et de la théorie, indique une intersection avec la race, la classe sociale et le sexe. L’artiste Jamila Prowse a joué un rôle déterminant dans la présentation d’artistes crip et d’ajustements d’accès en dirigeant des ateliers, en écrivant et en organisant des événements, notamment « Hyper Functional, Ultra Healthy » à Somerset House l’année dernière. D’autres plaident en faveur de l’accès des personnes handicapées en fournissant des ressources pratiques qui changent la façon dont fonctionne l’industrie. Prenez, par exemple, le guide d’accessibilité en ligne de Lazard ‘Une promesse et une pratique‘, qui répertorie les ajustements d’accès pour les établissements ; “Leah Clements, Alice Hatrick et Lizzy Rose”Accéder à Docs pour les artistes‘, un guide pratique pour les artistes et les travailleurs de l’art ; ou le nouveau projet du conservateur Iaraith Ní Fheorais ‘Accéder à la boîte à outils pour les artistes‘, une étape par étape complète vers une création d’exposition inclusive. Ces documents ne concernent pas seulement la demande de besoins essentiels, ils articulent les rêves crip d’une communication améliorée et d’un accès à l’intimité – cette sensation insaisissable lorsque quelqu’un comprend vraiment vos besoins d’accès, tel que défini par l’écrivain Mia Mingus.

Léa Cléments, INSOMNIE (vue d’installation au South Kiosk, Londres), 2022. Photo : Rosie Taylor

L’année dernière, au South Kiosk de Londres, j’ai organisé INSOMNIE, une exposition de photographies de Leah Clements accompagnée de descriptions d’images lues à haute voix et diffusées dans la galerie en son surround. Les descriptions d’images (une aide textuelle pour les individus VIP/aveugles et neurodivergents) ont été écrites par Clements dans un langage poétique pour créer une atmosphère évoquant les impacts émotionnels et psychologiques des phénomènes de sommeil liés à l’insomnie et à la paralysie du sommeil. Clements a suivi une proposition des artistes Bojana Coklyat et Finnegan Shannon intitulée «Le texte alternatif comme poésie», où le simple fait d’écrire le texte alternatif (descriptions d’images utilisées pour les métadonnées principales du site Web) avec soin et réflexion « modifie le processus ». Clements s’appuie sur cela pour développer un processus qu’elle appelle re-bizarre dans lequel, au lieu de clarifier ce qui est dans l’image, elle utilise le langage pour rendre l’œuvre plus ambiguë, créant une atmosphère de paranoïa semblable à celle qui trompe notre perception au milieu de la nuit. La voix enregistrée disait des choses comme : « Nous ne pouvons pas distinguer leur visage, mais nous savons qu’ils sont sur le point de nous regarder. Une promesse ou une menace, quelque chose est sur le point de se produire. Avec les conseils de l’artiste malvoyante Ebony Rose Dark et la voix de l’artiste sonore Vivienne Griffin, Clements a créé une œuvre qui guidait les visiteurs à travers l’espace, aidant les personnes handicapées et handicapées tout en renforçant l’étrangeté du spectacle.

Conformément à l’approche de Clements, l’exposition actuelle de McArthur Deux fois au Kunstraum Leuphana de Lunebourg examine le pouvoir de la transcription et de la description basées sur le langage d’une manière poétique et dramatique. Développées avec des étudiants de maîtrise de l’Université Leuphana, les descriptions de travail de l’exposition ont été rédigées du point de vue d’un visiteur. Conçu pour être visionné à distance via Zoom, le récit transporte le public sur le terrain glacé de l’université, transmettant chaque détail incarné : « Je bouge avec précaution, car c’est glissant. … Je respire l’air glacial. Lorsque j’expire, un petit nuage apparaît. Mon corps et l’air qui sort de mes poumons sont plus chauds que tout ce qui m’entoure. La voix du narrateur remplit à la fois la fonction de communiqué de presse et de guide touristique, mais plus que de décrire une expérience corporelle de l’exposition, l’artiste et les étudiants ont utilisé cette méthode d’écriture pour susciter une conscience de la respiration, présentant ainsi aux spectateurs le thème central de l’exposition.

Jessa Mockridge, Spivak_rub (fixe), 2024, vidéo monocanal, 18:30 min. Avec l’aimable autorisation de l’artiste

En développant la textualité de l’accès, l’artiste Jessa Mockridge s’appuie sur la théorie de Laura Marks selon laquelle « voir comme toucher », suggérant que dans le film, l’œil se comporte comme un organe du toucher. Spivak_rub (2024) représente les mains d’un bibliothécaire effaçant les marques de crayon dans un exemplaire usé du livre de Gayatri Chakravorty Spivak de 1987 Dans d’autres mondes. L’effacement de ces annotations collectives est nécessaire pour la numérisation des livres pour toute personne ne pouvant accéder physiquement à la bibliothèque ou s’appuyant sur des lecteurs d’écran. Spivak_rub s’attarde sur l’attachement des lecteurs à l’égard de ces marques, plongeant dans un fantasme sur le lecteur précédent et sexualisant de plus en plus les gestes du bibliothécaire. Elle frotte, cogne, gratte et secoue au rythme des légendes animées qui lisent ‘fip, fip, fip, flip, pincement et coup’, qui frémissent au rythme du son de ses mouvements. À mi-parcours, le livre est remplacé par des draps mais les mouvements et les sons des mains continuent. Le texte occupe une place centrale dans l’image et brouille les sens, les mots pour les gestes sont répertoriés sous forme d’audiodescriptions ; le récit déborde dans les transcriptions ; « Elle a l’air fatiguée mais bavarde » est lu mais pas entendu. Mockridge a reçu des commentaires de Collective Text, une organisation dirigée par des artistes sourds/sourds offrant un accès intégré et créatif. Comme Clements, Mockridge a découvert que les ajustements pratiques peuvent être créatifs non pas malgré les restrictions mais grâce à elles.

Un engagement réfléchi en matière d’accès prend du temps. La configuration actuelle des expositions se concentre souvent sur l’immédiateté, la présence et l’incarnation, principalement à travers des expériences visuelles liées aux contraintes institutionnelles et au capacitisme intégré. Malgré ces conditions, des artistes comme Clements, Lazard, McArthur et Mockridge s’engagent dans des expériences matérielles créatives et sensoriellement inclusives. Le commissariat est intrinsèquement préoccupé par la relation entre l’art et son public. L’accès des personnes handicapées, avec son potentiel spéculatif d’expériences approfondies et étendues, devrait être une priorité centrale.

Mariana Lemos est un conservateur indépendant de Lisbonne basé à Londres