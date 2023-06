Artiste reggae diffusant des sons des Caraïbes à travers l’Okanagan

Cet article a été initialement publié dans le magazine Revelstoke TIMES. Gold Mynd se produira au Grizzly Plaza Gazebo dans le cadre de la série de concerts REVY.Live Outside le 8 juillet.

Un artiste qui fait ses débuts à Revelstoke cet été espère apporter les sons de la belle île de la Jamaïque dans cette paisible petite ville de montagne, poursuivant ainsi son cheminement vers l’expansion de la scène reggae en Colombie-Britannique.

Gold Mynd est un artiste reggae basé à Kelowna qui visitera et jouera à Revelstoke pour la toute première fois cet été.

Nous nous sommes assis avec lui avant son premier spectacle dans la communauté pour discuter de son voyage unique en Colombie-Britannique.

« Je vais devoir résumer celui-là », a-t-il dit en riant, parlant de l’histoire de sa vie.

Avant de se lancer dans la musique, Gold Mynd enseignait dans un lycée réputé, le Jamaica College à Kingston, en Jamaïque, mais il avait toujours la musique en tête.

Il a réalisé sa première mixtape, « My Life », et l’a mise en ligne en 2016 avant de migrer à Kelowna en 2017.

« Je cherchais juste un marché plus large, une portée plus large », a déclaré Gold Mynd.

Son dernier album, Love and Life, produit par Launch Code Productions, cherche à réunir ses aspects titulaires de la vie quotidienne à travers le reggae et la musique soul.

« L’amour est un aspect, la vie est un autre aspect, et quelque part au milieu se trouve l’utopie. Tout le monde vivant dans l’amour.

Son premier single de l’album reste fidèle à ce message, le morceau Everything is Gonna Be Alright.

« Il se passe tellement de choses dans le monde en ce moment. Crise financière, guerres. Les gens ont juste besoin de quelque chose vers qui se tourner.

« La musique a toujours été un exutoire pour l’artiste et une thérapie pour l’auditeur. » En plus d’être un artiste, il a ajouté qu’il se sentait de son devoir, compte tenu de son talent, de faire passer ce message à travers le langage universel de la musique.

La scène reggae en Colombie-Britannique est assez discrète, la majeure partie de la représentation du genre venant de la côte, en particulier de Vancouver. Gold Mynd a déclaré qu’il avait assisté à quelques spectacles dans l’intérieur, mais qu’il y avait un réel manque de représentation dans la région.

Cela n’a cependant pas découragé Gold Mynd et son équipe, car ils ont vu dans ce manque de reggae une réelle opportunité de combler ce vide et de montrer aux gens ce qu’est la musique.

« C’est un endroit parfait pour un musicien qui cherche un public à atteindre », a-t-il déclaré.

Tout en partageant des nouvelles des spectacles à venir, il dit que les réactions qu’il reçoit de personnes qui ne savaient pas qu’il y avait des groupes de reggae dans la région sont accueillies avec enthousiasme et positivité. « Déjà gagné », a-t-il déclaré.

Gold Mynd a également noté qu’il peut y avoir beaucoup de gens dans la région qui sont peut-être dans le genre mais qui ne le savent peut-être même pas encore. La soif d’indie et de low-fi à l’intérieur est évidente à travers le nombre de festivals qui ont lieu tout au long de l’année, et Gold Mynd dit qu’il est prêt à ce que le reggae fasse partie de cette sphère.

Ce sera sa toute première visite à Revelstoke, ajoutant qu’il est « super excité » de découvrir la communauté et ses habitants. D’autres spectacles qu’il a donnés dans les Kootenays, comme à Nelson, lui ont ouvert les yeux sur le marché des fans potentiels de reggae dans la région.

Gold Mynd a des spectacles programmés à travers le pays cet été pour connecter sa musique à plus de gens et partager son son.

@josh_piercey

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

ArtMusiqueRevelstoke