Artiste génial que nous avons trouvé sur le Net : Adam Young

Dans cet esprit, nous avons pensé pourquoi ne pas profiter de la première semaine du mois pour présenter encore plus ces artistes géniaux ? Bienvenue dans « Artiste génial que nous avons trouvé sur le Net ». Dans cette chronique, nous nous concentrons sur un artiste et l'art impressionnant qu'il crée, qu'il soit amateur, prometteur ou bien établi. L'objectif est de faire découvrir ces artistes afin qu'un plus grand nombre de personnes les connaissent. Ce mois-ci, nous sommes très heureux de vous présenter l'art impressionnant de…

Adam Jeune

Adam Young est un artiste canadien surtout connu pour ses représentations fantaisistes et colorées de l’Est du Canada, en particulier de Terre-Neuve. Il est né à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a grandi à Moncton, au Nouveau-Brunswick et vit sur l’île Fogo, au large de la côte nord-est de Terre-Neuve, depuis 2008.

L’inspiration pour le travail d’Adam vient de la beauté austère du paysage, de l’architecture et de la chaleur des gens qui vivent à Terre-Neuve. Ses médiums de prédilection sont l’acrylique et les encres et se concentre sur les éléments de lumière, de répétition, de mouvement et de couleur. La scène de pêche et/ou la maison à sel est un thème commun dans la plupart des peintures d’Adam qui remplace la figure absente. Les petites cabanes colorées incarnent un sentiment ludique de curiosité et d’émerveillement alors qu’elles se balancent sur la côte rocheuse et parfois accidentée de l’Atlantique Nord. Adam vit sur l’île Fogo avec sa femme Jennifer, leurs filles Bella et Scout et leur chien Willie.

TRAVAIL : Je suis si heureux de voir que vous avez choisi Adam Young comme artiste à surveiller ! Je le suis depuis des années sur Instagram et j’ai récemment acheté une de ses peintures originales (appelée « Crooked Chimneys ») et elle repose volontairement au-dessus de mon lit ces jours-ci.

J’adore les couleurs du tableau et ce que je ressens lorsque j’entre dans ma chambre, prêt à m’allonger sur les draps et à dormir un peu. J’ai également acheté son livre il y a quelques années et j’adore le feuilleter également. Et en plus de tout ça, c’est un gars sympa et un compatriote canadien, donc heureux de le voir ici !

JOBLO : Qu’est-ce qui vous a poussé à commencer en tant qu’artiste ?

ADAM: Ma sœur aînée Toni est une grande artiste et je pense que c’est justement en étant avec elle et en dessinant et en coloriant que j’ai commencé à aimer l’art. J’ai aussi eu un excellent professeur d’art au lycée qui m’a vraiment encouragé à poursuivre mes études.

Quels étaient vos artistes préférés en grandissant ?

Bien sûr le Groupe des Sept, Van Gogh, Maud Lewis, Klimt et un grand fan de Dali.

Qui aimez-vous vraiment ces jours-ci, suivez-vous sur Instagram ?

J’ai vraiment essayé de limiter mon temps de navigation sur les réseaux sociaux ces dernières années, donc je ne suis pas vraiment au courant de ce qui se passe dans le monde de l’art des réseaux sociaux. j’apprécie Gordon Wilson et Jérémie Mann.

Quels conseils donneriez-vous aujourd’hui aux artistes en herbe ?

Sois toi-même. Suivez votre propre chemin. Je pense qu’il faut trouver ce qui vous inspire, quelle histoire vous voulez raconter, et si vous n’arrivez pas à dormir parce que vous avez tellement hâte de vous remettre au travail, alors vous êtes sur la bonne voie. Les amateurs d’art savent quand votre travail provient de quelque chose de réel. Soyez vous.

À quoi devrions-nous nous attendre de votre part à l’avenir ?

Je pense simplement continuer à m’inspirer de mon environnement. J’espère créer des pièces plus abstraites à l’avenir. Essayez de voyager un peu plus au Canada, faites des spectacles éphémères et découvrez des paysages différents.

En tant que site de fans, nous devons vous demander… Quels sont vos films/émissions de télévision préférés de tous les temps ?

Oh, je suis un grand amateur de cinéma et de télévision ! Bien sûr, j’adore Games of Thrones, The Office. Je suis un grand fan des films d’horreur, donc de tout ce qui est horreur. Le Seigneur des Anneaux, la franchise Alien, j’adore tout !

Faites défiler vers le bas pour découvrir certaines de nos œuvres d’art préférées d’Adam alors que nous continuons à suivre son voyage à travers son Site web et les plateformes de médias sociaux : Instagram / Facebook / Magasin / Livre

Rêveur

Face à la Lune

Usine de poisson

Embrasé

Bon voisin

Port Lune

Soirée hockey

Le Gardien

La pratique tardive

Sortie

Il y a longtemps et très loin

Clair de lune sur Fogo

Aube bruyante

En ligne

Lumière de porche

Quidi Vidi

Mer matelassée

Ondulations dans le ciel

Le capitaine

Dégel printanier

Écrasé

La Nuit de la Saint-Jean

Trois feuilles

Crépuscule

Résister à la tempête

Route de briques jaunes