Artiste dissident, rappeur condamné à la prison à Cuba

Maikel Castillo a été condamné à neuf ans pour attaques et diffamation contre les institutions du pays et Luis Manuel Otero Alcántara, 34 ans, à cinq ans pour insulte aux symboles nationaux.

Tous deux étaient impliqués dans le soi-disant mouvement San Isidro – du nom du quartier où vit Otero Alcántara – qui avait attiré un soutien inhabituellement large parmi les artistes et musiciens cubains de premier plan en 2020.

Les procureurs avaient réclamé 10 ans pour Castillo, mieux connu sous le nom de performance “Osorbo”, et sept pour Alcántara, selon leurs amis.

Le même tribunal a également infligé une peine de cinq ans à Félix Roque Delgado et de trois ans à deux femmes qui ont été condamnées pour avoir frappé des policiers dans le but d’empêcher l’arrestation de Castillo, un rappeur de 39 ans.

Il était parmi les compositeurs de la chanson « Patria y Vida » – « Patrie et vie » – dont la version du « Patrie ou la mort ! slogan en a fait une sorte d’hymne pour les personnalités de l’opposition. Il a remporté un prix Latin Grammy cette année.

Les responsables ont déclaré qu’ils appliquaient des restrictions pandémiques sur les rassemblements, mais le mouvement a incité environ 200 personnes à organiser une manifestation plus importante et presque sans précédent devant le ministère de la Culture. Cela s’est rompu après que des membres du groupe ont déclaré avoir remporté un vœu inhabituel du gouvernement d’une plus grande tolérance pour l’art indépendant.