Artiste de la semaine : Keith Ross

est photographe, auteur, menuisier et enseignant à Sequim, Washington.

Seattle Refined : Depuis combien de temps créez-vous ? Avec quels médiums travaillez-vous ?

Ross : Ma femme Kryztyna et moi avons commencé à nous intéresser sérieusement à la photographie juste avant de déménager à Sequim en 2015. Je venais d’acheter mon premier téléobjectif et dès la première pression sur le déclencheur, j’ai pris une photo d’un ouaouaron dans un étang, et cela reste l’une de mes meilleures photos de tous les temps. Je suis devenu accro sur-le-champ ! Dès notre arrivée à Sequim, je me suis mis à la photographie d’oiseaux, il y a tant d’oiseaux ici, et j’ai appris à photographier en mode entièrement manuel. J’ai pris des milliers de photos au cours de ma première année, les ai publiées sur Facebook et j’ai gagné un large public. Un an après le début de mon parcours photographique autodidacte, l’Olympic Peaks Camera Club m’a demandé d’animer un atelier sur la photographie animalière. J’ai écrit un cours et je le leur ai présenté, et je continue maintenant à donner des cours particuliers dans notre studio. Plus tard, on m’a demandé d’enseigner la retouche photo et j’ai également écrit un cours sur ce sujet. Je continue d’enseigner le montage, en personne ou à distance, souvent en complément de mon cours de photographie. Enseigner est une véritable passion pour moi, et sans faute, j’emmène chaque élève, même ceux qui n’ont jamais pris d’appareil photo, depuis très peu ou rien jusqu’à la prise de vue entièrement manuelle en une seule journée. Je suis tout aussi excité que mes élèves à la fin de la journée lorsqu’ils se rendent compte qu’ils peuvent faire ce que je leur demande.

En octobre 2017, nous avons acheté une église qui a été transformée en maison et nous savions exactement ce que nous allions faire de tout cet immense espace. Nous avons converti la pièce principale du rez-de-chaussée en une immense galerie de 60 pieds de long et 20 pieds de large, remplie d’images et d’art. Nous avons créé un studio de montage, une salle de découpe de papier et une salle d’impression.

L’église a deux cuisines et celle de l’étage n’avait pas de bar à manger. Nous avons donc acheté une dalle brute d’érable vif et avons décidé d’en faire un bar à manger. Je n’avais jamais travaillé le bois auparavant, mais j’ai attrapé une ponceuse à main et je suis allé travailler dessus, j’ai fini avec du polyuréthane essuyable et j’ai aimé son apparence. Ce fut le début de mon obsession pour les meubles en bois Live Edge. C’était si beau et j’ai continué à acheter des dalles, à les empiler et à les sécher, et à créer toutes sortes de tables, bars, comptoirs, tables de nuit, têtes de lit et planches de charcuterie de toutes sortes.

Après avoir rempli notre maison et nos galeries, évolué, appris et affiné mes processus, j’ai construit une boutique et commencé à réaliser des projets de meubles sur mesure pour les clients. J’ai un vaste choix de dalles de bois, notamment des noyers, des séquoias, des érables, et mes clients peuvent choisir le bois et me dire ce qu’ils veulent. “Choisissez votre bois, choisissez votre rêve !” C’est ce que nous mettons sur nos brochures pour décrire au mieux ce que nous faisons ici.

Mon obsession pour la photographie a donné naissance à mon activité d’impression et d’encadrement, plus par nécessité qu’autre chose. Je suis perfectionniste. Je voulais les couleurs, les expositions et la présentation les plus précises et avoir un contrôle total depuis la prise de l’image jusqu’à son impression et son accrochage. J’ai donc acheté une imprimante commerciale grand format Canon Pro 4000, appris la science derrière une impression précise et appris à créer mes propres profils de couleurs ICC. Ensuite, j’ai acheté tout le matériel auprès d’une entreprise d’encadrement. Je n’avais jamais vu aucun équipement ni même su à quoi il ressemblait. Il vient d’être livré en morceaux dans ma boutique. Mais j’ai réussi à comprendre ce qui se passait où et j’ai ensuite appris à tout utiliser. J’ai maîtrisé tous les processus et j’ai désormais une activité d’impression, d’encadrement et de reproduction d’œuvres d’art.

En cours de route, à mesure que mes compétences en photographie évoluaient, on m’a demandé d’assumer le rôle de bénévole en tant que photographe pour le Sequim Irrigation Festival, le festival le plus ancien de Washington, qui en est à sa 129e année. Je n’avais jamais réalisé de portrait ou de photographie événementielle avant d’assumer ce rôle en 2018, j’ai donc dû rapidement apprendre à m’adapter et à performer. Depuis, j’ai construit un studio très professionnel dans notre maison, avec un éclairage étendu et une vaste collection de toiles de fond pour les portraits de famille, les personnes âgées, les portraits et bien plus encore. C’est le meilleur studio de la péninsule olympique. J’ai récemment eu mes séances de portraits seniors les plus passionnantes en photographiant Pearle Peterson dans notre studio. Elle a chanté l’hymne national lors des World Series cette année et a une voix incroyable. J’ai pris cette photo ci-dessous pendant qu’elle chantait dans notre studio, remplissant l’espace de sa voix incroyable pendant que je la photographiais. Cela m’a donné des frissons dans le dos !

Kryztyna m’assiste pour les séances photo et effectue également toutes les retouches finales sur nos portraits. Elle est devenue très compétente dans les logiciels d’édition, la restauration de photos et la conception graphique. Nous proposons des services complets d’assistance aux artistes, y compris des reproductions d’originaux sous film rétractable, des œuvres d’art encadrées et même des cartes de vœux pour la revente. Nous formons une excellente équipe en travaillant ensemble.

Parlez-nous d’où vient votre inspiration pour votre art.

Vivre sur la magnifique péninsule olympique m’a inspiré à abandonner ma carrière dans l’industrie pétrolière pour partager les paysages impressionnants dont je suis témoin à travers mon objectif et créer de magnifiques œuvres d’art et des meubles anciens pour mes clients. Rien ne vaut la satisfaction de présenter des créations personnalisées à mes clients, et cela me fait plaisir chaque jour.

Avez-vous un « rythme » spécifique que vous préférez : la nature, la nourriture, les profils, etc. ?

Certains me demandent ce que j’aime faire le plus ou demandent : « pourquoi ne pas choisir ce que vous préférez et faire cela au lieu de tant de choses ? » La réponse simple est : « Si je devais faire la même chose tous les jours, cela deviendrait du travail ». Je peux me lever le matin et toucher à diverses formes d’art tout au long de la journée, et je profite chaque jour d’une grande variété de réalisations. Comment battre ça ?

Nous recevons souvent des gens qui nous demandent de venir visiter notre galerie et nos studios ici pour une visite, et nous sommes très fiers de ce que nous avons créé ici. Après avoir vu tout ce que nous avons fait en 6 ans, presque à chaque fois, on me demande : « Quand dors-tu ? Je travaille environ 14 heures par jour, tous les jours de la semaine, mais faire ce que nous aimons ici chaque jour fait que cela ressemble moins à du travail qu’à du plaisir.

Avez-vous une œuvre d’art qui compte plus pour vous ou qui est extrêmement spéciale pour vous ?

Ma pièce maîtresse doit être ma table à manger en cèdre séquoia à une seule dalle de 16 pieds de long qui se trouve au milieu de notre galerie. Mon ami Ray Gibbs a construit les pieds à l’aide d’une torche, d’un marteau et de tiges métalliques pour créer des sculptures végétales avec des feuilles texturées et même des racines sur les bases. 15 sculptures composent l’ensemble table et banc ! Il nous a fallu trois pour transporter le cadre de la table dans la galerie lorsqu’il l’a livré. Superbe!

Quelles expériences de votre vie ont le plus influencé votre art ?

Grâce à mon parrainage du Festival de l’Irrigation en tant que photographe, j’ai eu une opportunité unique qui a changé mon monde. J’ai photographié Jaye Moore, une réédutrice de la faune à la retraite lorsqu’elle était la grande maréchale du festival. Elle m’a demandé d’assurer le sauvetage d’un couple d’Aiglons chauves trouvés au sol alors qu’ils s’apprêtaient à les remettre dans leur nid (aerie). J’ai photographié tout le processus, puis j’ai écrit et auto-publié une histoire intitulée “ ” Avec l’aide de Book House Publishing à Bellingham pour la mise en page et l’impression, j’ai publié le livre en 2023 et créé des jouets en peluche pour l’accompagner. Je vends maintenant l’ensemble comme une histoire très éducative et réconfortante pour les gens de tous. âge.

Seattle Refined a couvert la sortie de ce set en décembre, et c’était le deuxième article le plus populaire de 2023, juste derrière Taylor Swift ! Les photos et une interview avec moi ont été publiées pour la première fois en 2019 par Scholastic Magazine, et 4 millions d’exemplaires ont été envoyés dans toutes les écoles du pays. L’histoire s’est ensuite répandue dans le monde entier et j’ai reçu des demandes de renseignements et des interviews du monde entier.

Si nous voulons voir davantage de votre travail, où devrions-nous aller pour le trouver ?

J’ai un site Internet très complet où vous pouvez trouver mon livre, des vidéos du sauvetage de l’Aiglon, de nombreuses galeries d’animaux et de paysages, des exemples de créations live edge de mes clients et mes nombreux secteurs d’activité. J’ai quelque chose pour tout le monde !

Quelle est la prochaine étape pour vous ? Y a-t-il quelque chose sur lequel vous travaillez en ce moment et qui vous passionne vraiment ?

J’ai une année bien remplie à prévoir ! Je me prépare pour une exposition en galerie au tout nouveau Field Arts & Events Hall de Port Angeles qui ouvrira ses portes le jeudi 15 février et se poursuivra jusqu’en mai. Mon thème sera “ “, une collection d’impressions encadrées de Wildlife & Landscape in motion.

J’ai également hâte de promouvoir mon livre à travers le pays et de faire des allocutions dans certaines écoles primaires qui m’ont demandé de leur rendre visite.

Si le temps le permet, je ferai des tournées photographiques dans la péninsule olympique dans un autobus que nous venons de convertir en entreprise de tournées photographiques. Je peux emmener de petits groupes de personnes dans les beaux endroits que je fréquente et enseigner la photographie à tous ceux qui demandent de l’aide pendant leur séjour. Équipés d’une machine à expresso, d’une cuisinière au propane, de chauffage et d’une alimentation de 110 V, nous pouvons en faire une merveilleuse journée complète dans la nature, choyés et nourris avec style ! Je suis vraiment excité de commencer à faire cela, car j’aime enseigner et partager !

Enfin, comment prenez-vous votre café ? (Nous le demandons à tout le monde !)

Je prends mon café noir et constamment, contrairement à ce que vous n’avez jamais vu. Les gens qui voient mes œuvres ici comprennent vite cette affirmation. Alimenté par la caféine ! Je viens de recevoir une nouvelle machine à expresso Breville Impress pour continuer à fonctionner !

