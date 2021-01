L’agence de création interne primée de RT déploie une nouvelle page Web, présentant l’artisanat numérique le plus intéressant de l’équipe au fil des ans.

Une équipe de 11 créatifs avec une expérience commune dans le journalisme forme RT Creative Lab – la production interne de la chaîne pour des projets numériques à grande échelle axés sur l’éducation et l’histoire.

La mission de l’équipe est d’expérimenter les formats de narration numérique et d’être innovant dans l’approche de sujets historiques complexes pour les plus jeunes, pour les inciter à apprendre.

Fin 2016, un groupe de journalistes du département Internet de RT English s’est joint pour travailler sur un projet spécial, une reconstitution en ligne de la révolution russe. Cela est devenu # 1917LIVE, un jeu de rôle historique interactif qui a pris d’assaut Twitter en 2017.

En 2018, l’équipe s’est agrandie et est passée à son prochain projet – # Romanovs100, dédié à la dernière famille royale de Russie, à travers des milliers de leurs propres photographies publiées sur quatre réseaux sociaux, avec des comptes sur chaque réseau présentant leur propre récit, format et contenu.

#VictoryPages est sorti en 2020, un projet à grande échelle regroupant de jeunes artistes, designers, animateurs, créateurs de contenu qui ont exprimé leurs sentiments à l’occasion de l’anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. L’art visuel, les formats interactifs, les animations 3D, les réalités virtuelles et augmentées s’ajoutent à la narration dynamique en temps réel du projet.

Avec Spotify et Google, RT Creative Lab s’est classé parmi les trois premiers parmi les derniers classements d’agences internes par The One Club for Creativity.

Les projets de RT Creative Lab ont également remporté le plus de prix lors des cinquièmes Shorty Social Good Awards, devant GlobalCitizen, HBO, Facebook App, YouTube Originals, CNN et National Geographic, et sont également devenus l’agence russe la plus titrée aux Webby Awards 2020. .

Les campagnes RT Creative Lab ont été reconnues dans des dizaines de festivals internationaux et locaux, remportant plus de 100 prix.

Suivez RT Creative Lab sur Facebook, Twitter, Instagram et Vimeo pour suivre les derniers développements de l’équipe.