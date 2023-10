Santé Canada a rappelé plusieurs produits, notamment des autocuiseurs et des manteaux pour enfants. Voici une liste des articles rappelés auxquels les consommateurs devraient faire attention.

AUTOCUISEURS MULTIFONCTIONS INSIGNIA

Santé Canada a émis jeudi un rappel pour les autocuiseurs multifonctions Isginia en raison d’un risque de brûlure en raison de marquages ​​de volume incorrects sur le pot intérieur.

En raison de cette erreur, les clients peuvent trop remplir la marmite et des aliments ou des liquides chauds peuvent être éjectés si l’autocuiseur est ventilé à l’aide de la méthode de dégagement rapide ou ouvert pendant son utilisation, a déclaré Santé Canada.

Le rappel concerne des produits portant les numéros de modèle suivants : NS-MC60SS8-C, NS-MC60SS9-C et NS-MC80SS9-C, qui se trouvent sur l’étiquette permanente du produit sur le côté de la cuisinière.

Selon l’agence de santé, les clients doivent s’assurer que la marmite intérieure n’est pas remplie au-delà des deux tiers de sa capacité lors de la cuisson, que le couvercle est entièrement verrouillé avant utilisation et que la valve de verrouillage flottante est tombée avant de tenter d’ouvrir le couvercle lors de l’utilisation.

Plus de 10 000 unités ont été vendues au Canada entre octobre 2017 et juin 2023, note le rappel.

Aucune blessure n’a été signalée au Canada en date du 22 septembre. Aux États-Unis, l’entreprise a reçu 31 rapports d’incidents et 17 rapports de brûlures.

Santé Canada exhorte les clients à cesser d’utiliser les autocuiseurs et à contacter Best Buy pour un remplacement gratuit du pot intérieur et de la valve de verrouillage flottante.

TONDEUSES À GAZON À AUTOPORTE ZÉRO braquage BOBCAT ET KUBOTA

Santé Canada a émis jeudi un rappel pour les tondeuses à gazon à rayon de braquage zéro Bobcat et Kubota en raison d’un risque de blessure.

L’agence de santé a déclaré que les amortisseurs installés sur le système de direction de la tondeuse peuvent empêcher les leviers de commande de revenir à leur position et que l’interrupteur de présence de l’opérateur ne déclenchera pas l’arrêt du moteur, ce qui entraînerait un risque d’accident ou de lacération pour l’opérateur ou les passants. .

Avec moins de 50 produits vendus au Canada, aucune blessure n’a été signalée au 25 octobre, note le rappel.

Santé Canada a déclaré que les clients devraient cesser d’utiliser la tondeuse à gazon et l’apporter à un concessionnaire Bobcat ou Kubota pour inspection et réparation.

WILL & YOU HAUTS OUTWEEAR POUR ENFANTS

Santé Canada a émis mercredi un rappel concernant plusieurs hauts d’extérieur pour enfants Will & You avec cordons de serrage à la taille en raison d’un risque d’accrochage et d’emmêlement sur les structures de jeu, les clôtures, les véhicules ou d’autres objets.

Les produits concernés, vendus entre janvier 2022 et octobre 2023, sont les suivants : le manteau de printemps Albert beige et noir et le manteau de printemps vert Bianca, tous deux de taille 12M à 12T, et le manteau de printemps Anna rose foncé et le manteau de printemps noir Hugo, tous deux de taille 2T à 12T. 10T.

Le sweat à capuche crème Lucy avec adeptes roses et le sweat à capuche crème et noir Sam de différentes tailles ont également été rappelés.

Selon le rappel, l’entreprise a déclaré que près de 2 400 unités de produits avaient été vendues au Canada et qu’aucune blessure n’avait été signalée au 4 octobre.

L’agence de santé a exhorté les clients à cesser d’utiliser les produits rappelés et à retirer le cordon de serrage à la taille pour éliminer tout risque.

ANNEAUX DE NIDIFICATION EN BOIS

Santé Canada a émis mardi un rappel pour les anneaux de nidification en bois de petite et moyenne taille en raison d’un risque de piégeage sur ou au-dessus de la tête d’un enfant.

Les anneaux emboîtables en bois, numéro de modèle EY04951, ont été vendus entre janvier 2012 et mai 2023, tandis que les anneaux emboîtables en bois, numéro de modèle EY11016, ont été vendus entre janvier 2021 et mai 2023.

L’agence de santé recommande aux clients de cesser d’utiliser les produits rappelés.

L’entreprise a déclaré que près de 640 unités de produits avaient été vendues au Canada et qu’aucune blessure n’avait été signalée au 20 octobre, indique le rappel.