Alors, comment va ton programme d’entraînement du Nouvel An? Avez-vous vécu l’euphorie de la défonce du coureur ou êtes-vous si endolori que c’est un défi de bouger? Ils disent que c’est ainsi que vous savez que cela fonctionne, mais du même coup, vous voulez également pouvoir vous rendre à votre prochain entraînement!

Nous vous avons couvert sur ce front. Il existe des tonnes de façons de donner à votre corps un peu de soutien supplémentaire pour surmonter la douleur, la raideur et la fatigue qu’il peut ressentir lors de l’adaptation à un nouveau régime de remise en forme. Il y a des outils qui agissent comme votre propre masseuse personnelle, décomposant la tension musculaire pour vous donner une meilleure amplitude de mouvement. Il y a packs de glace innovants et frottements qui peuvent aider à soulager l’inflammation musculaire et la douleur. Il y a goodies pour vous aider à changer votre entraînement pour que votre corps reçoive un sursis sans perdre les avantages de votre élan, et des choses qui vous aideront à décompresser quand vous avez terminé pour la journée.

Peu importe ce dont vous avez besoin pour vous amener à votre prochaine étape, il y a de fortes chances qu’il y ait quelque chose sur cette liste qui vous aidera à y arriver. Choisissez vos favoris et allez-y. Vous avez ça!