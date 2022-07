Articles neufs et vintage à gogo lors de la vente de grange de 4 jours pour l’hospice de l’Oregon – Shaw Local

OREGON – Une vente de grange de quatre jours pour collecter des fonds pour Serenity Hospice and Home commence le 21 juillet au 1194 W. Mud Creek Road, au nord de l’Oregon. Il sera ouvert de 8 h à 18 h, qu’il pleuve ou qu’il vente, jusqu’au 24 juillet.

Le bâtiment sera rempli d’objets et d’objets de collection neufs et vintage, de décoration intérieure, d’articles de cour et de jardin, etc.

« Nous recevons des choses très inhabituelles ainsi que des objets pratiques. Tout est propre et organisé », a déclaré l’organisatrice Karen Virnoche.

« Nous savons tous qu’il est important de recycler. C’est l’endroit idéal pour trouver quelque chose qui peut être transformé en un trésor. Pourquoi ne pas venir voir, vous trouverez peut-être quelque chose d’unique à rénover.

Appelez Virnoche au 815-973-2050 pour plus d’informations.