Articles ménagers liés à la résistance aux antibiotiques qui risquent de créer un nouveau « superbactérie » | Actualités scientifiques et techniques

Des bactéries dangereuses pourraient devenir résistantes aux antibiotiques en raison de certains articles ménagers jetés dans les égouts, prévient une étude.

Des produits comme le savon et le dentifrice peuvent contenir du triclosan chimique, qui combat les bactéries dont nous cherchons à nous protéger lorsque nous nous brossons les dents ou nous lavons les mains.

Mais en raison de la quantité considérable de ces éléments évacués, les bactéries qui traînent dans les boues d’épuration risquent de s’y habituer de plus en plus.

Des chercheurs de l’Ontario, au Canada, ont découvert que le triclosan est devenu l’antibiotique prédominant dans les eaux usées de la ville, affectant E. coli, une infection bactérienne pouvant causer de graves douleurs à l’estomac et même une insuffisance rénale.

Il peut être attrapé en mangeant des aliments contaminés, en buvant de l’eau insuffisamment traitée et par contact avec des animaux ou des personnes infectés.

L’inquiétude est que les bactéries qui sont continuellement exposées aux antibiotiques pourraient devenir si résistantes qu’elles développeraient le statut de « superbactérie », les rendant potentiellement invulnérables aux traitements sur lesquels nous comptons.

Entre 2014 et 2016, 700 000 décès ont été attribués à la résistance aux antibiotiques dans le monde.

“Plus d’actions doivent être prises”

L’auteur principal de l’étude ontarienne, Holly Barrett de l’Université de Toronto, a déclaré que même de “très faibles niveaux” de triclosan pourraient entraîner la formation d’une résistance aux antibiotiques au fil du temps.

“Puisqu’il y a tellement d’antibiotiques différents dans les boues d’épuration, nous avons été surpris de constater que la majorité de l’activité antibactérienne des boues pouvait être directement liée au triclosan seul”, a-t-elle déclaré.

Mme Barrett a appelé à une plus grande réglementation de l’utilisation du produit chimique dans les produits ménagers et cosmétiques, à l’instar de la Food and Drug Administration des États-Unis.

En 2016 et 2017, la FDA a interdit l’utilisation du triclosan dans les savons liquides antibactériens et les antiseptiques topiques dans les établissements de soins de santé.

“Plus de mesures doivent être prises”, a averti Mme Barrett.

Image:

Holly Barrett a dirigé l’étude. Photo : Dan Haves



Certaines entreprises ont décidé d’arrêter d’utiliser le produit chimique.

La plupart des marques de dentifrice, par exemple, l’ont retiré de leurs ingrédients ces dernières années.

Cependant, il n’y a pas d’interdiction réelle au Royaume-Uni, et on peut toujours le trouver dans certains produits, tels que les bouteilles de désinfectant pour les mains avec lesquelles beaucoup se sont familiarisés depuis la pandémie de COVID-19.

Le désinfectant illustré ci-dessus, fabriqué en Angleterre, répertorie le triclosan comme l’un de ses ingrédients.

Sky News a contacté le gouvernement pour commentaires.

