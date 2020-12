Les occasions spéciales sont le moment idéal pour décorer nos maisons. Noël ne fait pas exception. Depuis l’enfance, nous nous habituons à voir nos maisons décorées de rubans, de couronnes, de guirlandes et d’un sapin de Noël. Vous trouverez ci-dessous des articles de décoration pour illuminer nos esprits de Noël.

1. L’arbre de Noël

Un sapin de Noël est indispensable pour préparer la décoration de nos maisons pour les célébrations du 25 décembre. Il peut s’agir d’un arbre réel ou synthétique, à condition de ne pas jeter ce dernier à l’extérieur et de contribuer à la pollution de l’environnement. Les arbres de Noël, décorés de couronnes, de rubans et de boules, sont l’un des symboles les plus reconnaissables au monde. On dit que c’est un symbole du printemps, de la vie et de la fertilité.

2. Bougies et lanternes

Les bougies sont un excellent objet de décoration pour Noël, en particulier les bougies colorées. Il y a une grande importance à l’utilisation des bougies car elles représentent l’étoile de Bethléem dans le christianisme. L’étoile avait guidé les trois sages mages vers le nouveau-né Jésus. Par extension, les bougies deviennent également un symbole de Jésus-Christ lui-même, qui a combattu les ténèbres du monde.

Les lanternes servent un but similaire dans les décorations de Noël et représentent également l’étoile de Bethléem. Il peut s’agir de lanternes métalliques traditionnelles ou de lanternes en papier présentant des motifs complexes et magnifiques.

3 couronnes

Les couronnes qui contiennent des fleurs et des feuilles persistantes sont représentatives de la nature cyclique de l’existence et de son infinité. La nature éternelle de la vie représentée par les couronnes est également un symbole de Jésus-Christ et de son essence immortelle. Ils sont un élément de décoration de base à Noël et lors d’autres occasions familiales.

4 figurines de la Nativité

Les figurines de Jésus enfant, Marie et Joseph, les trois mages, le Père Noël et ses huit rennes, sont des objets essentiels pour les fêtes de Noël. Ce sont des éléments clés de l’une des plus grandes histoires jamais racontées à travers le monde. Les enfants sont attirés par des figurines miniatures qui aident à élargir leur imagination. Ils les traitent comme des personnalités et leurs interactions avec eux aident à développer des compétences sociales. Les figurines d’animaux de la crèche aident également les enfants à découvrir d’autres créatures et encouragent la compassion.