Article 84 : Diana Penty partage des photos du BTS avec Amitabh Bachchan, Nimrat Kaur, Abhishek Banerjee

Diana Penty a partagé une bonne nouvelle avec ses fans. L’actrice, dans un post Instagram réconfortant, a annoncé qu’elle avait terminé le tournage de la section 84 du réalisateur Ribhu Dasgupta. Appelant ses journées de tournage « un voyage incroyablement spécial », Diana a laissé tomber un tas de photos BTS avec ses co-stars de la section 84. Elle a également pris son temps pour écrire une note de remerciement spéciale pour chacun d’entre eux, y compris le cinéaste.

Diana Penty parle d’Amitabh Bachchan

« Et c’est un WRAP. Sur ce qui a été un voyage incroyablement spécial pour moi », a déclaré Diana. Elle partageait le même cadre qu’Amitabh Bachchan dans la première photo. Tous deux tenaient un bardeau sur lequel était écrit le mot « WRAP » en caractères gras. Diana et Amitabh Bachchan ont affiché de grands sourires pour le déclic. Alors que l’actrice portait une tenue entièrement blanche, l’acteur vétéran de Bollywood était vêtu gracieusement d’un manteau en cuir brunâtre.

Regardez le post de Diana Penty

Diana Penty sur sa co-vedette Amitabh Bachchan

Parlant de travailler avec Amitabh Bachchan pour la première fois, Diana a avoué qu’elle était « plus qu’excitée ». « Avant de commencer le tournage de Section 84, j’étais plus qu’excité de travailler avec Amitabh Bachchan pour la première fois, mais aussi sacrément nerveux !! Mais maintenant que nous avons vu un film ensemble, je peux dire en toute sécurité que ce fut un des expériences les plus enrichissantes de ma carrière », écrit-elle.

Diana a fait l’éloge d’Amitabh Bachchan pour lui avoir fourni un espace sûr pour s’explorer en tant qu’acteur dans des scènes de film. Elle a expliqué: « En tant qu’acteur, je sais enfin ce que signifie » ÊTRE « dans une scène. M. Bachchan vous permet de faire cela et vous donne de l’espace pour faire bien plus. Le regarder et l’observer, c’est comme assister à une classe de maître. »

Diana Penty sort des photos des tournages de la section 84

Dans les deux clichés suivants, Diana a été capturée en train de partager un câlin chaleureux avec Nimrat Kaur et de poser pour une photo avec l’acteur Abhishek Banerjee. Diana a exprimé sa joie d’avoir enfin passé du temps avec ses co-stars de la section 84. « De plus, j’ai enfin pu passer du temps avec les décors de Nimrat Kaur et Abhishek Banerjeeon. Voici la preuve que nous sommes en fait dans le même film », a-t-elle écrit.

Diana Penty au réalisateur Ribhu Dasgupta

Diana Penty n’avait plus que de la gratitude pour Ribhu Dasgupta, le cinéaste. « Merci d’avoir réuni tout ça si joliment. Mais plus important encore, merci de veiller à ce que nos estomacs soient toujours pleins ! Priorités, priorités », a conclu l’actrice. Diana a semblé s’amuser sur les plateaux, car elle a offert un aperçu de son temps à l’intérieur de la vanité. De la lecture de scripts à la réalisation de son maquillage, les images montraient tout.

À propos de l’article 84

Produit en collaboration par Reliance Entertainment, Film Hangar et Saraswati Entertainment Section 84 marque la troisième collaboration d’Amitabh Bachchan avec Ribhu Dasgupta. De plus amples détails sur le film sont gardés secrets.