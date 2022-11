Article 5 : Comment les obligations de défense de l’OTAN pourraient être déclenchées

WASHINGTON –

Une explosion meurtrière s’est produite mardi sur le territoire de la Pologne, membre de l’OTAN, près de sa frontière avec l’Ukraine, et les États-Unis et leurs alliés ont déclaré qu’ils enquêtaient sur des informations non confirmées selon lesquelles l’explosion aurait été causée par des missiles russes perdus.

L’explosion, qui, selon les pompiers, a tué deux personnes, a fait craindre que la guerre de la Russie en Ukraine ne devienne un conflit plus large. Le ministère russe de la Défense a nié toute implication.

S’il est déterminé que Moscou est à blâmer pour l’explosion, cela pourrait déclencher le principe de défense collective de l’OTAN connu sous le nom d’article 5, dans lequel une attaque contre l’un des membres de l’alliance occidentale est considérée comme une attaque contre tous, déclenchant des délibérations sur un potentiel militaire réponse.

QU’EST-CE QUE L’ARTICLE 5 ?

L’article 5 est la pierre angulaire du traité fondateur de l’OTAN, qui a été créé en 1949 avec l’armée américaine comme pilier puissant essentiellement pour contrer l’Union soviétique et ses satellites du bloc de l’Est pendant la guerre froide.

La charte stipule que « les Parties conviennent qu’une attaque armée contre une ou plusieurs d’entre elles en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque contre elles toutes ».

“Ils conviennent que, si une telle attaque armée se produit, chacun d’eux, dans l’exercice du droit de légitime défense individuelle ou collective reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations Unies, aidera la ou les Parties ainsi attaquées en prenant immédiatement, individuellement et de concert avec les autres Parties, toute action qu’elle juge nécessaire, y compris le recours à la force armée, pour rétablir et maintenir la sécurité de la région de l’Atlantique Nord », indique-t-il.



COMMENT LA GUERRE D’UKRAINE PEUT-ELLE LA DÉCLENCHER ?

L’Ukraine ne faisant pas partie de l’OTAN, l’invasion de la Russie en février n’a pas déclenché l’article 5, bien que les États-Unis et d’autres États membres se soient précipités pour fournir une assistance militaire et diplomatique à Kyiv.

Cependant, les experts ont depuis longtemps mis en garde contre la possibilité d’un débordement sur les pays voisins du flanc oriental de l’OTAN qui pourrait forcer l’alliance à répondre militairement.

Une telle action de la Russie, qu’elle soit intentionnelle ou accidentelle, a soulevé le risque d’élargir la guerre en attirant directement d’autres pays dans le conflit.



L’INVOCATION DE L’ARTICLE 5 EST-ELLE AUTOMATIQUE ?

Non. Suite à une attaque contre un État membre, les autres se réunissent pour déterminer s’ils sont d’accord pour la considérer comme une situation relevant de l’article 5.

Il n’y a pas de limite de temps sur la durée de ces consultations, et les experts disent que le langage est suffisamment flexible pour permettre à chaque membre de décider jusqu’où aller pour répondre à une agression armée contre un autre.



L’ARTICLE 5 A-T-IL ETE INVOQUE AVANT ?

Oui. L’article 5 a été activé une fois auparavant – au nom des États-Unis, en réponse aux attentats du 11 septembre 2001 contre New York et Washington.



QU’EST-CE QUE BIDEN A DIT AU SUJET DES ENGAGEMENTS DE L’ARTICLE 5?

Tout en insistant sur le fait que les États-Unis n’ont aucun intérêt à entrer en guerre contre la Russie, le président Joe Biden a déclaré dès le début de l’invasion de Moscou que Washington respecterait ses engagements de l’article 5 pour défendre les partenaires de l’OTAN.

“L’Amérique est parfaitement préparée avec nos alliés de l’OTAN pour défendre chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN. Chaque centimètre carré”, a déclaré Biden à la Maison Blanche en septembre.

Il avait déclaré plus tôt qu’il n’y avait “aucun doute” que son administration respecterait l’article 5.



