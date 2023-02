Arti Singh, la sœur de Krushna Abhishek, s’est-elle mariée en secret ? Voici la vérité derrière la “vidéo de mariage”

La sœur de Krushna Abhishek, Arti Singh Sharma, a surpris les internautes après avoir partagé une vidéo de son mariage. Lorsque vous tabulerez sur le profil Instagram d’Arti, vous serez surpris pendant quelques secondes. Le deuxième post de son profil est une vidéo de l’actrice déguisée en mariée, assise sur une chaise de mariage, avec son fiancé, Rajiv Adatia.

Rajiv Adatia, candidat à Bigg Boss 15, et Arti Singh, candidat à Bigg Boss 13, ont laissé les internautes perplexes. Mais voici la vérité? Arti et Rajiv ont collaboré pour une séance photo et ont recréé l’affiche de Tanu Weds Manu. Arti a même dansé sur la chanson de Ghani Bawri et Rajiv a joué. Rajiv a partagé la vidéo avec la légende : “ANU WEDS MANU 2.0 ! @artisingh5 pour le Glam on Calender 2023.”

Voici la vidéo







Dès que Rajiv a partagé la vidéo, plusieurs internautes ont réagi à la vidéo avec choc. Arti a qualifié leur vidéo de “Folie à un autre niveau”. Un utilisateur a écrit : “Vous êtes tous les deux trop mignons.” Un autre utilisateur a écrit : “Rajivadatia har ladki k sath flirt karthe rahthe hey (Rajiv Adatia flirte avec toutes les autres filles).” Un internaute a écrit : “C’est bon de voir que vous appréciez votre travail.” Un autre internaute a écrit : “Akhir kar arti singh ko apna sapne ka rajkumar mil hi gya (Enfin, Arti a obtenu son prix charmant).”

LIS: Exclusivité ADN: Arti Singh parle de la querelle de Govinda-Krushna Abhishek

L’année dernière, Arti a parlé de la querelle de son frère Krushna Abhishek avec l’oncle Govinda. En parlant à DNA, elle a dit: “” Vous n’aurez jamais une autre famille. Je pense vraiment que puisqu’il (Krushna) est plus jeune… il devrait chercher son pardon (Govinda). Et étant un ancien, il (Govinda) devrait lui pardonner.” Singh a ajouté : “La famille est un cadeau de Dieu… nous sommes choisis pour devenir une famille par la grâce de Dieu. Parivar saath mein ho toh wohi aacha hai (Il vaut mieux que la famille reste unie).”

Dans la même conversation, Arti a déclaré que son frère Krushna était le plus grand soutien de sa vie. Krushna est tout pour elle et il prend grand soin d’elle.