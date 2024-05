Arthur Okonkwo révèle qu’il a déjà fait ses adieux à Arsenal avant l’expiration de son contrat cet été

WREXHAM, PAYS DE GALLES – 27 AVRIL : Arthur Okonkwo de Wrexham célèbre le premier but de son équipe lors du match Sky Bet League Two entre Wrexham et le comté de Stockport à l’hippodrome Ground le 27 avril 2024 à Wrexham, pays de Galles. (Photo par Ben Roberts Photo/Getty Images)

Le gardien d’Arsenal, Arthur Okonkwo, a révélé qu’il quittera le club du nord de Londres à l’expiration de son contrat à la fin de la campagne 2023-24.

Le joueur de 22 ans approche de la fin de son prêt d’une saison au club de Ligue 2 de Wrexham et les Red Dragons souhaitent le signer définitivement après leur retour en Ligue 1 après 19 ans d’absence.

Certains clubs de championnat surveillent également le diplômé de l’académie d’Arsenal et Okonkwo commence à se préparer à sa vie loin des Gunners après 14 ans avec eux.

« Je suis allé faire mes adieux à Arsenal l’autre jour », il a dit à The Athletic.

« C’était difficile de savoir que je ne serai plus là. J’étais là depuis si longtemps. Mais cela semble être le bon moment. Le club se porte très bien.

« Il faut être l’un des meilleurs pour jouer pour Arsenal. Je dois suivre mon propre cheminement de carrière et faire ce que je dois faire pour moi-même. Il n’y a pas de rancune, nous avons très bien fini les choses. J’ai vécu une période incroyable : 14 ans et je me souviens encore du premier jour de mon arrivée.

« Je ne pourrai jamais être plus reconnaissant envers le club pour ce qu’il m’a donné. Et on ne sait jamais comment fonctionne le football, je pourrais y retourner un jour.

Okonkwo a gravi les échelons de l’académie pour rejoindre l’équipe première en 2021, et le manager Mikel Arteta revendiqué il « croyait » en lui avant la campagne 2021-22, révélateur il serait le troisième gardien de la saison.

Il a fait ses débuts non officiels en senior lors d’un match amical de pré-saison contre Hibernian ce mois-là avant de passer 2022-23 en prêt, d’abord à Crewe Alexandra, puis avec Sturm Graz en Bundesliga autrichienne, remportant la Coupe d’Autriche avec eux.

Okonkwo a encore une fois fait ses preuves cette saison, faisant partie de l’équipe de la saison de la Ligue 2 après de superbes performances lors des 35 matches de championnat qu’il a disputés.

Même si intégrer l’équipe première d’Arsenal s’est avéré trop difficile pour l’ancien international junior anglais, il pourrait bientôt jouer en Premier League s’il rejoint un club de championnat capable de sceller prochainement une promotion.