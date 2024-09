Arthur Mamou-Mani crée une tour d’observation en rotin pour un spectacle de lumière AI à Bali

L’architecte français Arthur Mamou-Mani a achevé la tour Tri Hita Karana, en rotin et bois de fer, de 30 mètres de haut, sur une plage de Bali, en Indonésie.

Situé au sommet de la plage de sable noir de Nyanyi, dans la station balnéaire de Ville de Nuanula tour THK de 30 mètres de haut ouvre officiellement ses portes au public demain.

Selon Mamou-Mani, la tour s’inspire du paysage naturel de la région et a été conçue comme toile de fond pour une installation artistique interactive basée sur l’intelligence artificielle (IA).

Le rotin flexible et l’ulin durable, connu sous le nom de bois de fer en anglais, ont été choisis pour réaliser la forme complexe et fluide de la tour afin qu’elle puisse résister au climat rigoureux de son emplacement au bord de l’océan.

« Un élément clé du processus consistait à comprendre le cycle de vie de chaque bande de rotin et d’ulin que nous avons récupéré, car la circularité était la clé de ce projet », a déclaré Mani-Mamou.

« Bien qu’il s’agisse d’un point de repère permanent ici dans la ville de Nuanu, il a été conçu de manière à pouvoir être démonté, déplacé, évolué et décomposé au fil du temps d’une manière qui ne nuise pas à l’environnement, mais au contraire le héros et l’allonge. »

Le rotin changera également de couleur au fil du temps, faisant de la structure « une œuvre d’art vivante et respirante ».

« L’idée est qu’il ne s’agit pas d’une installation statique, mais d’une œuvre d’art vivante et respirante, où chaque ligne, trou et courbe représente un morceau des forêts et de l’histoire de Bali », a déclaré Mani-Mamou.

La nuit, la tour sera éclairée par un spectacle de lumière et de projection créé à l’aide de l’IA.

Développé par une société de production multimédia basée à Bali et Dubaï Livréle spectacle de lumière vise à répondre au message durable de la tour.

L’équipe Delivered a développé le cadre du spectacle de lumière et a sélectionné les artistes IA Pablo Alpe, Ben Helm, Maksim Ha et Aizek pour concevoir l’œuvre d’art numérique.

Les œuvres d’art finales seront créées à l’aide de plus de 1 000 luminaires répartis dans la tour et de 18 projecteurs installés dans 12 mini-tours environnantes, ainsi que d’un système audio personnalisé intégré.

Les spectateurs peuvent interagir avec l’installation à l’aide d’un site Web avec des réponses intégrées au spectacle de lumière, qui ne se répétera jamais.

« L’algorithme au cœur de l’affichage est une entité vivante, en constante évolution, donc il n’y a jamais deux spectacles nocturnes identiques », ont déclaré à Dezeen les fondateurs de Delivered, Nastia Human et Alex Mubert.

« Le code réinvente les modèles, garantissant longévité et pertinence, en revenant à ses racines de circularité et de durabilité », ont-ils ajouté.

Mamou-Mani est le fondateur du studio basé à Londres Mamou-Mani Architectesqui a créé le temple « Galaxia » pour le festival Burning Man et l’installation Aurora pour l’exposition Waste Age du Design Museum.

La photographie est une gracieuseté de Nuanu City.