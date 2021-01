DANCING On Ice, le fils de Billie Faiers, Arthur, a volé la vedette ce soir car il ne pouvait pas contenir ses rires et a éclaté de rire après avoir vu sa mère à la télévision.

Le mari de Billie, Greg, 35 ans, et leurs deux enfants Nellie, six ans, et Arthur, trois ans, regardaient de la maison.

S’adressant à eux depuis le studio, l’hôte Holly Willoughby, 39 ans, a demandé au petit garçon s’il était fier de sa maman et s’il pensait qu’elle était belle ce soir.

Le tout-petit était très excité et est tombé dans un fou rire et les fans adoraient le voir s’amuser tellement.

L’un d’eux a écrit sur Twitter: «Awwww, le petit Arthur vient de voler la vedette avec ce rire !!! Rouler sur le sol en riant Visage souriant avec la bouche ouverte Il est tellement adorable!

« Arthur en riant vient de faire mon dimanche », a ajouté un autre.

Un troisième a tweeté: «Pensez que le fils de #billiefaiers a volé la vedette! Gloussement infectieux. Adorable! »

« Arthur a juste besoin de son propre spectacle à quel point il est mignon », suggéra un quatrième.

Les fans de Billie l’ont regardée et les enfants de Greg grandir dans son émission de télé-réalité à succès, The Mummy Diaries.

Le couple est devenu parents pour la première fois d’une petite fille appelée Nelly en 2014, suivie d’un fils appelé Arthur né en mars 2017.

Elle a annoncé la nouvelle dans un post sur Instagram, révélant qu’elle avait accueilli un petit garçon «vraiment parfait» avec son mari maintenant Greg Shepherd.

La star a posté une photo de Greg portant le bébé hors de l’hôpital dans un siège d’auto, et Billie a confirmé que leur fils était né.

Dans une légende, elle a écrit: «Bienvenue dans le monde, notre beau petit garçon…

«Nous vous aimons plus que les mots ne peuvent le décrire, vous êtes vraiment parfait à tous points de vue… 03/07/17.»