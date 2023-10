Arthur Irving n’est plus président d’Irving Oil, ce qui alimente davantage de spéculations sur l’avenir de l’entreprise du Nouveau-Brunswick

Arthur Irving n’occupe plus son rôle de direction chez Irving Oil, et sa fille, Sarah Irving, ne fait plus partie de l’équipe de direction, selon le site Web de l’entreprise, alimentant ainsi de nouvelles spéculations sur l’avenir de l’un des plus grands employeurs du Nouveau-Brunswick.

Irving, 93 ans, qui était président du conseil d’administration de Saint John, figure désormais sur la liste comme président émérite, tandis que Sarah Irving, qui était vice-présidente exécutive, n’y figure plus.

La porte-parole de l’entreprise, Katherine d’Entremont, n’a pas répondu aux demandes de commentaires de mardi et mercredi.

Les changements de direction interviennent au milieu d’un examen stratégique qui évalue « une série d’options » liées à l’avenir de l’entreprise, y compris « une vente totale ou partielle ».

« Aucune décision n’a été prise quant à la direction que pourrait mener cet examen stratégique », ont déclaré Arthur Irving, Sarah Irving et le président d’Irving Oil, Ian Whitcomb, dans un communiqué en juin dernier, lors de l’annonce de l’examen stratégique.

La raffinerie d’Irving Oil à Saint John est la plus grande au Canada, traitant environ 320 000 barils par jour et produisant de l’essence, du diesel, du mazout, du carburéacteur, du propane et de l’asphalte. (Mike Heenan/CBC)

« Des réflexions seront menées sur une nouvelle structure de propriété, une vente totale ou partielle ou une modification du portefeuille de nos actifs et de la manière dont nous les exploitons », ont-ils déclaré.

Avec 4 000 employés, l’entreprise privée est l’une des plus puissantes de la province.

‘Temps de transition’

Le premier ministre Blaine Higgs, un ancien cadre d’Irving Oil, qui a travaillé pour l’entreprise pendant plus de 30 ans, a déclaré mercredi à CBC qu’il était surpris et attristé par la nouvelle des changements de direction.

« Je pense que cela montre que c’est une période de transition pour l’entreprise », a-t-il déclaré.

« Je suppose qu’ils prennent de grandes décisions concernant leur avenir. »

En juin, Higgs a suggéré que la taxe fédérale sur le carbone et les normes sur les carburants propres étaient l’une des raisons pour lesquelles la famille envisageait de vendre. Mercredi, il a de nouveau souligné les politiques climatiques fédérales, affirmant qu’elles « ont manifestement changé la direction à bien des égards ».

Fondée en 1924 par le père d’Arthur, KC Irving, Irving Oil exploite la plus grande raffinerie du Canada à Saint John, qui traite environ 320 000 barils par jour et est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre du Nouveau-Brunswick.

L’entreprise possède « plus de 900 points de ravitaillement et un réseau de terminaux de distribution couvrant l’est du Canada et la Nouvelle-Angleterre », selon son site Internet.

Elle exploite également la seule raffinerie d’Irlande, Whitegate, qui traite jusqu’à 75 000 barils par jour.

Le magazine Forbes a classé Arthur Irving comme la huitième personne la plus riche du Canada en 2023, avec une valeur nette estimée à 5,7 milliards de dollars. L’indice Bloomberg Billionaires le classe au sixième rang des plus riches, avec une valeur nette totale d’environ 8 milliards de dollars.

« Rôle consultatif respecté »

En tant que président émérite d’Irving Oil, Arthur Irving « continue de jouer un rôle consultatif respecté pour le conseil d’administration et ses activités », indique le site Internet de l’entreprise.

Il avait précédemment déclaré qu’il était chargé, en tant que président, « d’établir la vision de l’entreprise et de fournir des conseils généraux à [the] équipe de haute direction.

Sarah Irving a été précédemment décrite comme la vice-présidente exécutive, qui « a grandi dans l’entreprise familiale, comprenant bien l’importance d’employés formidables et de clients fidèles pour réussir ».

Le reste de l’équipe dirigeante reste inchangé, selon le site Internet.