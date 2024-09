Arthur Hardy : Mardi Gras aura lieu dans six mois. Voici les nouvelles | Mardi Gras

Les clubs célébrant des anniversaires spéciaux en 2025 comprennent Elks Orleanians (90), Choctaw (90), Pontchartrain (50), Pygmalion (25), Muses (25), Morpheus (25) et Poseidon (10).

La programmation de la paroisse de Jefferson continue d’évoluer. Le Krewe of Caerus, qui a essayé ces trois dernières années d’organiser un défilé, ne se déplacera pas, pas plus que les Culinary Queens of New Orleans.

Selon le constructeur de chars et capitaine Mac Cantrell, la Krewe of Kings revient pour la première fois depuis 2020 et suivra les Centurions lors du Lundi Gras. Il a également annoncé qu’il fournirait 12 chars pour le défilé de la Krewe of Little Rascals, qui reviendra après une interruption d’un an.

Atlas revient à son créneau du premier week-end pendant Family Gras dimanche.

Sur la rive nord, deux défilés à pied et un défilé d’animaux de compagnie sont prévus : Mona Lisa et MoonPie le 22 février, Krewe of KIDZ le mardi gras et Krewe de Paws le 22 février. Le défilé de bateaux du Krewe of Tchefuncte a une nouvelle heure de départ, à midi le 22 février 2025.