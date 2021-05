Arthur Gunn revient, Katy Perry devient Tinker Bell

Les concurrents de « American Idol » misent sur la foi, la confiance et un peu de poussière de lutin pour passer au tour suivant.

Après avoir fait une pause la semaine dernière pour les Oscars, le concours de chant de télé-réalité ABC est revenu dimanche avec une émission en direct qui a vu les dix meilleures chansons des films Disney.

Comme d’habitude, les chanteurs ont reçu des commentaires des juges Luke Bryan, Lionel Richie et Katy Perry, qui ont célébré le thème de la soirée en s’habillant en Tinker Bell de «Peter Pan».

Dans un Q&A virtuel après le spectacle, Perry a parlé de l’inspiration derrière son costume, révélant qu’elle avait emprunté ses oreilles prothétiques à son partenaire Orlando Bloom, qui jouait Legolas dans « Le Seigneur des Anneaux ».

«J’adore le fait qu’elle ait un peu de culot et un sens de l’humour», a déclaré la chanteuse à propos de Tinker Bell. « Elle est toujours un peu décousue, et donc je résonne avec ce personnage. Je veux toujours être ludique et croire en la magie et trouver le meilleur de chaque personne. »

En haut de l’épisode, Ryan Seacrest a révélé quel ancien candidat avait obtenu suffisamment de votes après le retour pour revenir à la compétition et compléter le top dix. Ce chanteur était Arthur Gunn, qui est arrivé à la deuxième place l’année dernière. (Parce que ramener un finaliste récent est totalement juste pour les concurrents actuels … non?)

Les fans ont voté pendant l’émission, qui a été diffusée en direct d’un océan à l’autre, pour qui ils voulaient voir dans le top sept.

Voici ce qui s’est passé, dont trois ont été éliminés:

Caleb Kennedy

Caleb Kennedy est resté fidèle à sa timonerie rustique et rustique, chantant « Real Gone » de « Cars ».

En canalisant sa fée clochette intérieure, Perry a dit à l’élève du secondaire de 16 ans que « cette chose est vraiment Peter Pan-ing pour vous. »

«Vous avez du feu réel sur scène», a-t-elle poursuivi. « Chaque fois que vous nous engagez, nous nous inclinons. »

Richie a déclaré que l’énergie de Kennedy était « ce qu’est la performance ».

« Il doit rayonner hors de la scène, et c’était une performance rayonnante », a-t-il ajouté.

Willie Spence

Willie Spence, 21 ans, a mis sa voix puissante à profit pour une performance palpitante de « Circle of Life » de « The Lion King ».

« Vous avez cette voix. Vous pouvez chanter l’annuaire téléphonique et en faire littéralement le vôtre, » lui dit Richie. « Que Dieu vous bénisse, mec. Que Dieu vous bénisse. »

Perry a offert un soutien plus inspiré de Tinker-Bell: « Willie, tu n’es plus un garçon perdu. Tu es une idole de bonne foi. »

Deshawn Goncalves

Deshawn Goncalves, 20 ans, a donné une performance jazzy de « When You Wish Upon a Star » de « Pinocchio », en commençant la chanson en jouant du piano et en se levant plus tard pour casser quelques mouvements fluides.

Les trois juges ont félicité l’étudiant pour être devenu plus à l’aise sur scène.

« C’est du show business », a déclaré Richie. « Vous avez réussi. »

Bryan a dit qu’il « souriait si grand » en regardant Goncalves sortir de sa coquille.

« Vous n’êtes pas la même personne qui s’est présentée aux auditions », a-t-il noté.

Casey Bishop

Prouvant une fois de plus qu’elle n’est pas une teenybopper typique, la lycéenne Casey Bishop, 16 ans, stupéfaite par une interprétation obsédante de « When She Loved Me » de « Toy Story 2 ».

Les juges ont félicité l’adolescente, qui interprète généralement des chansons rock, sur sa gamme.

« Votre voix vous mènera à l’infini et au-delà », a déclaré Perry. « J’adore que vous puissiez faire presque tout. En fait, vous pouvez tout faire. Il suffit de croire. »

Bryan a ajouté qu’il croyait certainement en Bishop. « Je crois juste que vous êtes une superstar en devenir », a-t-il déclaré.

Chayce Beckham

Chayce Beckham, qui a révélé après le spectacle qu’il allait chanter « On My Way » de « Brother Bear » avant de passer à la dernière minute, a pris le doux « Baby Mine » de « Dumbo » et lui a donné un peu d’avantage avec sa voix graveleuse .

« Cette performance est juste pour vous », a déclaré Bryan à l’opérateur de machinerie lourde de 24 ans. « C’était vraiment génial sur les oreilles. »

Perry a également félicité Beckham pour avoir transformé la berceuse.

«Écoutez, je pense que tout ce dont vous avez besoin est un peu de foi, de confiance et de poussière de lutin,» ajouta-t-elle, lançant des paillettes dans l’air.

Alyssa Wray

Basculant dans une robe de bal étincelante, l’étudiante Alyssa Wray a ébloui avec une performance magique de «Un rêve est un souhait que votre cœur fait» de «Cendrillon».

Richie et Bryan ont dit qu’ils étaient heureux de voir Wray sauver sa ceinture et ses acrobaties vocales pour la fin de la chanson, tandis que Perry a qualifié la chanteuse «d’élégante et élevée».

«Vous êtes une princesse permanente», a-t-elle ajouté. « Vous ne redeviendrez jamais une citrouille. »

Arthur Gunn

Dans le but de rappeler aux fans de « Idol » ses prouesses vocales, l’ancien finaliste Arthur Gunn a chanté « Remember Me » de « Coco ».

« C’était l’une de vos meilleures performances que j’aie jamais vues », a déclaré Perry au musicien de 23 ans. « C’était incroyable, et j’aime toujours quand tu fais ce que tu es, parce que c’est qui tu es. »

Bryan a félicité Gunn pour son authenticité, tandis que Richie a déclaré que le musicien possédait son son.

«C’est la plus grande partie du métier de styliste lorsque vous pouvez prendre n’importe quelle chanson et la faire vôtre», a-t-il ajouté.

Cassandra Coleman

Cassandra Coleman a été ouverte dans l’émission sur ses problèmes de nerfs. Mais le gérant du café a canalisé son héros intérieur, en annonçant «Je peux aller la distance» de «Hercules».

Bryan a dit que Coleman a livré sa «voix la plus solide de haut en bas» et était «la plus confortable que nous vous ayons vue».

« Votre confiance est passée de zéro à héros à coup sûr, et tous les autres doutes que vous avez, vous les laissez simplement dans la poussière de fée », a ajouté Perry, continuant à garder ses commentaires sur le thème.

Hunter Metts

Avant de monter sur scène, Hunter Metts, 22 ans, a parlé de sa performance émotionnelle lors du dernier épisode, où il a fouillé les paroles à la fin de sa chanson.

«Pour gâcher les mots à la toute fin, je pensais que je rentrais chez moi», a déclaré le développeur du logiciel, ajoutant que l’expérience était une «pilule difficile à avaler».

Après le spectacle, Metts a déclaré qu’il était déterminé à ne pas faire la même erreur. « Je ne peux pas vous dire combien de fois au cours de la semaine dernière je me suis assis et j’ai lu mes paroles et écrit mes paroles », a-t-il déclaré. « Il y a quelque chose dans cette peur que cela se reproduise. »

La pratique a porté ses fruits – Metts a grimpé en flèche grâce à « Vous serez dans mon cœur » de « Tarzan », gagnant des éloges de la part des juges.

Perry a même jeté une dernière tentative de jeu de mots intelligent.

« C’était tellement génial de vous voir sur scène comme ça avec un grand sourire », a-t-elle déclaré. « Vous avez vraiment balancé Celui-la. »

Grace Kinstler

Grace Kinstler, 20 ans, a clôturé le spectacle avec une puissante interprétation de « Into the Unknown » de « Frozen II ». L’étudiante a déclaré que la chanson parlait de ce qu’elle ressentait en jouant sur « Idol » et de l’incertitude d’entrer dans l’industrie de la musique.

Après le spectacle, Kinstler a dit qu’elle voulait choisir une chanson qui parlait de ce qu’elle et tous les candidats à « Idol » ressentent à ce stade de la compétition.

« Avec notre performance, il s’agit vraiment de ce que je peux montrer à notre public sur moi en tant que personne », a-t-elle déclaré. « C’était si important pour moi de chanter cette chanson, parce que j’ai l’impression que cette chanson représente en grande partie ce que nous ressentons en entrant dans cette industrie, en choisissant cette voie. »

Bryan a dit à Kinstler qu’elle avait «l’œil du tigre».

« Vous aviez toute la pièce contrôlée avec votre voix, » ajouta Perry. « C’était génial. »

Qui est rentré à la maison?

À la fin de l’épisode, Seacrest a révélé, sans ordre particulier, qui était en sécurité. La dernière place dans le top 7 revient à Gunn, signifiant la fin de la route pour Wray, Coleman et Goncalves.

Les trois candidats éliminés ont réfléchi sur leurs voyages « Idol » après le spectacle, disant que leurs expériences « Idol » ont renforcé leur confiance.

«Je suis arrivé dans cette compétition en pensant que je ne valais rien du tout», a déclaré Wray. « Ces gens, cette compétition, l’Amérique – ils m’ont vraiment appris que je vaux tellement plus que je ne pourrais jamais rêver et que je n’ai rien d’autre à faire que d’être moi-même. Je dois juste faire ce que j’aime et cela suffit. «

Et les chanteurs ont dit que vous n’aviez pas vu le dernier d’entre eux: Coleman envisage de sortir un album, Goncalves veut gagner un Grammy et Wray a jeté son dévolu sur l’obtention du statut EGOT.

« Idol » revient dimanche à 8 heures HNE avec un épisode sur le thème de Coldplay et de la fête des mères.